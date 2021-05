Účastnit se mohou děti ve věku 5-14 let. „Patnáctileté děti a starší už trénují v našem oddíle normálně s dospělými,“ informoval předseda klubu Michal Pavlík.

Spartani z Olympie nabízí dětem přípravu na závody jako Spartan, Gladiator Race, Koudelníkův závod anebo jen celkovou zručnost a obratnost. To vše zábavnou formou.

„Máme tři věkové kategorie. Každá z nich trénuje ve svůj čas pod vedením hlavních trenérů a jejich asistentů,“ vysvětlil Pavlík.

Děti ve věku 5-8 let (ročníky 2016, 2015, 2014, 2013) povede Michaela Francová. Starší děti 9-11 let (2012, 2011, 2010) bude trénovat Martina Pavlíková a nejstarší kategorii dětí 12-14 let (2009, 2008, 2007) povede Michal Pavlík.

Na tréninky je potřeba rezervovat si místo. Odkaz najdete na facebookové stránce Olympia Spartan Training nebo na webu Koudelníkova závodu. Případně přímo zde. Počet je omezený na 20 dětí do každé ze tří kategorií.

Koudelníkův Spartan Training startuje na Olympii ve středu 17. května.Zdroj: Deník/Michal PavlíkPrvní tři tréninky má každé dítě zdarma. „Chceme, aby děti zjistily, zda jim nevadí, že se ušpiní nebo budou unavení,“ usmíval se Michal Pavlík. Po třech lekcích si může rodič dítěte požádat pomocí formuláře na webu či FB o členství. Na sezonu činí 700 korun a platí vždy do konce října. „Přes zimu si dáme pauzu. Sezona bude vždy od jara do konce října. Ke každému členství dáváme vstupní dárek v podobě batůžku v barvách Koudelníkův Spartan Training s vlastním jménem,“ doplnil předseda klubu.

Jakmile bude mít Olympia v každé kategorii 20 členů, zastaví možnost se přihlašovat na tréninky. Vstup bude umožněn jen členům. Není tedy čas váhat. První trénink je už ve středu 17. května 2021.

Děti 5-8 let budou trénovat od 16 do 17 hodin. Starší 9-11 let začnou v 17 a skončí v 18 hodin. Nejstarší 12-14 let budou trénovat od 18 do 19 hodin. „Prosím rodiče a děti, aby přišli vždy nejpozději deset minut před tréninkem. Rodiče mohou samozřejmě tréninky sledovat,“ dodal závodník a trenér Michal Pavlík.

Pro více informací můžete volat na telefonní číslo 723211261.