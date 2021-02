To se však nedá říct o ženské florbalové extralize, která má za sebou téměř polovinu základní části. A Luboš Rauer využil nabídky týmu K1 Florbal Židenice, který se momentálně nachází na deváté příčce dvanáctičlenné tabulky.

Za Rauerovu výpomoc může jeho florbalový kamarád a parťák Jaroslav Čížek, který dostal nabídku vést jako hlavní trenér extraligové Židenice. „Vedli jsme spolu dlouhé debaty na toto téma a pak jednoho večera mi zavolal, jestli bych do toho nešel s ním,“ vzpomínal v rozhovoru pro kutnohorský florbalový web trenér FBC.

Na nabídku nekývl kutnohorský kouč hned: „Musel jsem situaci velmi zvážit, protože přece jen s pracovními povinnostmi a dojížděním z Prahy do Brna je to složitější. Nakonec ale zvítězila touha se opět vrátit do florbalového procesu, také znovu spolupracovat s Jardou u nějakého týmu a rozhodně výzva v podobě nejvyšší florbalové ženské soutěže.“

V prvních čtyřech duelech po restartu ligy Židenice získaly jen tři body za výhru po prodloužení nad Mladou Boleslaví a za prohru v Olomouci, také po extra části navíc. „Mohli jsme se po těchto čtyřech zápasech nacházet na lepší příčce s vyšším počtem získaných bodů. Zápasy s Mladou Boleslaví a Olomoucí jsme měli dotáhnout do vítězného konce. Poslední utkání s Ostravou bylo velmi vyrovnané a škoda nevyužité power play na konci,“ litoval Luboš Rauer a navázal: „Návrat do soutěže byl pro nás trenéry velmi rychlý a museli jsme se s týmem seznámit, co nejlépe to šlo. Věříme, že další utkání budou už o poznání lepší.“

Jenže pak přišla očekávaná prohra 1:8 s prvními Vítkovicemi a konečně se znovu zadařilo. V neděli Židenice vyhrály v Brně 3:2 po prodloužení. Jaká je vůbec úroveň ženské extraligy? „Abych pravdu řekl, tak mě úroveň soutěže velmi mile překvapila. Kdo mě zná, tak ví, že můj pohled na ženský florbal byl velmi skeptický. Každopádně i díky kutnohorskému ženskému týmu jsem začal do této části florbalu více pronikat,“ přiznal Rauer. „V extralize jsou zápasy hrané ve velmi vysokém tempu, týmy se snaží aktivně napadat a získávat míček na polovině soupeře. Z toho pramení velmi časté rychlé protiútoky. Ano, některé pasáže zápasů přinášejí nepřehledné a krkolomné situace, každopádně můžeme vidět i spoustu pohledných akci, které by mohl závidět leckterý mužský tým. Ženský florbal je velmi specifický a jsem velmi rád za tuto novou zkušenost, která přišla.“

Ale zpátky do Kutné Hory, kde je Luboš Rauer stále trenér A týmu. „Bohužel v momentě, kdy jsme se konečně zvedli, uhráli výborný výsledek a předvedli naprosto perfektní výkon, tak přišla stopka. To asi nechce žádný trenér na světě, aby se stalo. Každopádně ihned jsme nasadili individuální plány a hráči se dle vládních nařízení připravovali od té doby samostatně. Zaměřili jsme se především na rozvoj kondice, ale také herních činnosti jednotlivce a nezapomněli jsme na brankáře. S tímto plánem, který se každé dva týdny měnil dle náročnosti, jsme fungovali až do Vánoc,“ popisoval tréninkový proces během lockdownu.

„Od té doby se hráči připravují čistě individuálně, bez našeho dozoru, především s ohledem na probíhající zkouškové období na vysokých školách. Zhruba od druhé poloviny února opět přejdeme do individuální formy přípravy pod naším dohledem. Věříme, nebo spíše doufáme, že se situace uklidní co nejdříve a budeme moci opět společně trénovat. Bohužel ale doba je složitá a kolísavý vývoj čísel s nakaženými nám zatím moc naději nedává. Snad to ale bude brzy!“ přál si trenér FBC Kutná Hora a ženského extraligového celku Židenic.