/FOTOGALERIE/ V kutnohorské sportovní hale Klimeška se uskutečnil florbalový mládežnický turnaj SILVER CUP – stříbrný pohár stříbrného města. Třetí ročník tohoto turnaje trhal rekord a hala praskala ve švech.

Z mládežnického florbalového turnaje Silver cup v Kutné Hoře | Foto: FCB Kutná Hora

Turnaj byl hrán systémem 3+1 na třech hřištích, v kategoriích Přípravky, Elévové, Mladší žáci a Starší žáci, se zapojilo celkem čtyřiačtyřicet družstev. Během celého víkendu se na palubovku dostalo 358 hráčů a hráček, kteří odehráli 125 zápasů. Padlo celkem 963 branek, ale turnaj se nesl ve velmi přátelském duchu a všechny týmy si užívaly krásy florbalu. Potkaly se týmy z různých regionů a hráči tak mohli porovnat své schopnosti s jinými týmy než během celé sezony.

Z domácího FBC Kutná Hora zaznamenalo nejlepší výsledek družstvo mladších žáků, které v napínavém finále podlehli Mladé Boleslavy a brali stříbrné medaile.

„Samozřejmě to byl náročný víkend, ale již máme nějaké zkušenosti a když se vyskytl nějaký problém, tak jsme ho byli schopni rychle vyřešit. Turnaj se průběžně připravuje více než půl roku a díky tomu je každý rok lepší a lepší. Ale nešlo by to bez pořadatelů, trenérů a rozhodčích, kterým moc děkujeme za svoje nasazení,“ řekl David Holub, hlavní pořadatel turnaje.

„Turnaj podle mého proběhl hladce, bez velkých problémů. Vše jsme si připravili s předstihem, takže pak nás čekalo jen samotné odpořádání turnaje, které se zvládlo díky našim skvělým pomocníkům. Jistě jsme narazili na nějaké nepatrné chybičky a nedostatky, ale na těch zapracujeme a v příští sezoně bude turnaj ještě lepší. Ještě jednou díky vše pořadatelům, rozhodčím, trenérům a vítězům gratuluji. Uvidíme se příští rok,“ přidala Nikol Němcová, hlavní pořadatelka turnaje.

VÝSLEDKY

Přípravka

1. SOKOLI Pardubice A

2. PSKC Okříšky

3. OLYMP Praha Zeus

Elévové

1. Florbalová akademie MB

2. OLYMP Praha Apollón

3. SOKOLI Pardubice A

Mladší žáci

1. Florbalová akademie MB

2. FBC Kutná Hora – černí

3. SOKOLI Pardubice C

Starší žáci

1. SOKOLI Pardubice C

2. Vlci Kostelec n. Č. l.

3. SOKOLI Pardubice A