Na úvod sezony obdrželi florbalisté Kutné Hory sedm branek od Brna

/FOTOGALERIE/ Zraněním zdecimované mužské áčko florbalového oddílu FBC Kutná Hora čelilo na úvod sezony těžké zkoušce. Do Kutné Hory v rámci nedělního 1. kola mužské Divize dorazilo Hornets Brno, které si v loňské sezóně zahrálo play off o postup do Národní ligy.

V prvním kole florbalové divize prohrála Kutná Hora doma s Brnem 1:7. | Foto: Deník / Michal Pavlík