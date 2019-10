Body Sokola Kutná Hora: Bašta 19(3), Kocourek 15(1), Němeček 13(2), Koudela, Vokál, Koláčný po 6, Červený 4, Málek 3, Aufrecht.

Úvodní duel letošní druholigové soutěže se odehrál na palubovce Vysoké n. Labem. Bohužel Sokol přijel pouze v šesti hráčích, protože se z důvodu nemoci, či pracovních povinností, omluvila řada hráčů. Výsledek prvního poločasu 44:20. Zlepšenou hrou, především v obraně, došlo k vyrovnání hry a Sokol tak druhý poločas vyhrál o tři body. Což bylo samozřejmě málo a tak kutnohorští nakonec prohráli o jednadvacet bodů.

BK NAPOS Vysoká n. L - Sokol Kutná Hora 77:56 (23:11, 44:20, 61:37)

Body Sokola Kutná Hora: Kocourek 15(1), Bašta 11(3), Veselý 10, Málek 9, Vokál 7, Koláčný 4.

Nedělní duel v Holicích byl od počátku vyrovnaný. Kutnohorští bez Vokála, ale s Němečkem a poprvé letos s Růžičkou vedli v poločase o dva body. Duel byl vyrovnaný až do deváté minuty třetí čtvrtiny, poté šli domácí do mírného náskoku a ten udrželi až do konce střetnutí. To byl již vyfaulovaný Veselý a v poslední kvartě pro pět osobních chyb i Kocourek. Celkově se však podařilo hráčům Sokola předvést lepší výkon než v sobotu, především v herních činnostech. Je však nutné zlepšit střelbu ze střední vzdálenosti a proměňování šancí zpod koše.

BVK Holice - Sokol Kutná Hora 75:63 (13:10, 32:34, 55:46)

Body Sokola Kutná Hora: Němeček 24(6), Kocourek 11,Veselý 9(1),Růžička 8, Koláčný 6, Bašta 5(1) Málek.