Sportovní komplex Klimeška v Kutné Hoře pojme v listopadu celkem 8 sportovních pobytů, kdy se budou činit zejména volejbalové a basketbalové mládežnické výběry. Vidět budou ale i domácí házenkáři a dorostenci ve druhé lize nebo florbalisté z FBC. Highlightem měsíce bude zápas CEV Challenge Cupu ve volejbalu žen mezi Olympem Praha a francouzským Nantes.

Tým Neptunes Nantes | Foto: SH Klimeška

V termínu 3. - 6. listopadu dorazí na Klimešku podruhé za podzim volejbalový výběr chlapeckých Nadějí s trenérským duem Haník - Mifková. Sobota 4. listopadu bude patřit poslední letošní akci domácího Fit studia Jitky Brachovcové, pořadatelé přivítají v Kutné Hoře soutěž v akrobacii dětí a mládeže federace IFBB.

„Všichni se těšme na středu 8. listopadu, to hostíme od 18 hodin zápas Vyzývacího poháru ve volejbalu žen, druhé nejprestižnější soutěže klubů v Evropě. Pražský Olymp kvůli problémům ve své domovské hale využije azyl kutnohorské haly a utká se s francouzským Neptunes Nantes, jehož dres nosí čtyři francouzské reprezentantky. Přijďte se podívat na špičkový evropský volejbal, lístky k dostání na místě hodinu před utkáním v ceně 100 Kč,“ láká diváky do hlediště Michal Vavák z kutnohorské haly Klimeška.

V termínu 9. - 10. listopadu obsadí Klimešku ta nejlepší mladá volejbalová libera v republice pod vedením Michala Nekoly, bývalého trenéra liberecké Dukly. Druhý listopadový víkend bude narvaný sportem. V sobotu 11. 11. nejprve badmintonový turnaj druhého největšího zaměstnavatele v Kutné Hoře. Následovat bude zápas florbalové divize B, kdy domácí muži vyzvou od 18 hodin rezervu Českých Budějovic. V neděli 12. 11. se pak představí na hale florbalový turnaj Move-m-Beer a házenkářští dorostenci i muži TJ Sparta KH v druhé lize proti týmu z Nového Veselí.

Druhá polovina listopadu bude zejména o soustředěních. Hala hostí basketbalový výběr žen do 15 let a do 16 let (12. - 14. 11. + 19. - 21. 11.), dvakrát ty nejlepší volejbalistky U20 (12. - 15. 11. + 26. - 29. 11.), dále pak korfbalovou repre U15 (17. - 19. 11.) a top české baskeťáky kategorie do 18 let (24. - 26. 11.).

Poslední listopadový víkend bude patřit také florbalu, házené a fotbalu. Konkrétně FBC Kutná Hora muže v předposledním domácím zápase roku čekají Gorily Plzeň (25. 11. od 18 hodin), rovněž od 18 hodin se druholigoví házenkáři ze Sparty rozloučí s Klimeškou v podzimní části sezony zápasem s TJ Dolní Cerekev.

A nedělní turnaj (26. 11.) Okresního fotbalového svazu nastartuje sérii několika fotbalových turnajů OFS pro děti a mládež.