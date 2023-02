„Prvních deset minut utkání byla z naší strany tragédie. Poté jsme začali na hřišti dělat věci, které trénujeme, zjednodušili přechod středního pásma, více se tlačili do zakončení a to byla spolu se zlepšenou obranou cesta k vítězství,“ hodnotil utkání domácí trenér Daniel Prouza. „Díky náchodským hráčům za odmakaný zápas a soupeři přejeme hodně štěstí v boji o Národní ligu,“ přidal náchodský kormidelník.

Bohemia předvedla s Kutnou Horou obrat, soupeř vrátil direkt i s úroky

„Obrovská neefektivita. Soupeř hrál výborně přesně to, co potřeboval. My jsme nedokázali prolomit jeho blok a když už jsme se dostali do šance, neprokázali jsme dostatečnou kvalitu,“ litoval po prohraném utkání asistent trenéra Kutné Hory Jiří Vokřál.

Branky: 13. Vlášek, 21. Macháček, 25. Grulich, 38. Macháček, 59. Macháček - 2. Listík, 11. Martin, 29. Petrásek. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Zásahy brankářů: Stuchlík 20 - Bochníček 16. Třetiny: 1:2, 3:1, 1:0.