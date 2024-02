/VIDEO, FOTOGALERIE/ Florbalisté Kutné Hory měli na gólové žně. Na své palubovce doslova rozdrtili v dalším kole divize soupeře z Klatov vysoko v poměru 14:3. Rozhodla už první třetina, ve které domácí borci nasázeli protivníkovi neuvěřitelných osm branek.

Z florbalového utkání divize mužů Kutná Hora - Klatovy (14:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kutná Hora - Klatovy 14:3

Smršť gólů začala již ve druhé minutě, když se trefil Trpišovský. V kanonádě pokračovali i další hráči. Byli jimi Chalupa, Trník nebo kapitán Tvrdík. Soupeř odpověděl až ve 25. minutě, když poupravil skóre na 8:1. Kutnohorští následně přidali další sérii správně mířených střel. Domácí zastavila až siréna, která za stavu 14:3 ohlásila konec zápasu.

Prohlédněte si gól kutnohorských florbalistů

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Nejproduktivnějším hráčem utkání byl Petr Vávra (1+3). Padly i dva hattricky! První si do své sbírky připsal kapitán Antonín Tvrdík a druhý zkompletoval Josef Chalupa v 55. minutě. Snad se hráčům kutnohorského týmu takto povede i v play off. O víkendu totiž vyráží do Kralup na první dva zápasy série.

„V první třetině jsme si zastříleli a takřka byl zápas rozhodnutý. Druhou třetinu jsme vydrželi v tempu. Poslední třetina splašenost. Škoda, že jsme neměli těžšího soupeře pro lepší přípravu na play up. Musíme se odrazit z prvních dvou třetin. Začíná úplně jiná soutěž,“ uvedl na webových stránkách kutnohorského klubu domácí trenér Adam Rowe.

Vrdy v prvním mači padly, kouč zařadil do sestavy dorostence. A co posily?

„První třetina postrádala veškeré aspekty, bez kterých se nedá hrát florbal, natož divize. Po zbytek utkání jsme soupeři umožnili trénovat na blížící se play up. Pro nás splněný cíl – udržení soutěže. Ale takhle to příští rok hrát nemůžeme,“ uvedl po zápase hostující kormidelník Martin Klán.

Prohlédněte si další z branek kutnohorského týmu

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Branky: 2. Šimon Trpišovský, 4. Josef Chalupa, 7. Michal Trník, 9. Antonín Tvrdík, 10. Josef Chalupa, 14. Marek Trník, 15. Martin Zelený, 18. Petr Vávra, 28. Antonín Tvrdík, 32. Lukáš Martin, 33. Jiří Schwarz, 33. Lukáš Martin, 38. Antonín Tvrdík, 56. Josef Chalupa - 25. Filip Cipra, 52. Filip Cipra, 55. Martin Benda. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváci: 100. Třetiny: 8:0, 5:1, 1:2.