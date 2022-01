Zaslouženým vítězem kutnohorského klání se stal bez ztráty bodu tým Zruče nad Sázavou s nejvyšším počtem nastřílených a nejméně obdržených branek, před druhým Sezimovým Ústím, třetí skončila Chrudim.

Minižáci kutnohorské Sparty skončili v domácí přípravě s bilancí jednoho vítězství a čtyř porážek na předposledním pátém místě. Ve svém prvním utkání prohráli vysoko o patnáct branek s vítěznou Zručí, ve druhém porazili o tři branky pražské Kobylisy, ve třetím prohráli o dva góly s Velkým Meziříčím, ve čtvrtém prohráli o čtyři branky se Sezimovým Ústí a v posledním pátém utkání podlehli o šest branek Chrudimi.

„Pro většinu domácích hráčů to byla vůbec první zkušenost s klasickou házenou na velkém hřišti, doposud se věnovali pouze házené 4+1 na menším hřišti. A to je přece jenom rozdíl. Ale v průběhu zápasů všichni hráči bojovali co to šlo a s velkým elánem se prali o co nejlepší výsledky. A za to určitě patří celému kutnohorskému kolektivu velké uznání,“ vyjádřil se pro web Sparty Kutná Hora Petr Vobořil. „Střelecky se nejvíce prosazoval Petr Funda, dařilo se také dvojici Ondra Lebeda – Tobiáš Stibůrek. Trenér A. Salák mladší měl tentokrát k dispozici vinou nemocí či karantén poměrně prořídlý a oslabený kádr, do turnaje nastoupilo v rudém dresu celkem devět hráčů,“ přidal Vobořil.

Anketu o nejlepšího střelce okresu vyhrál novodvorský David Kosprd

Sestava a branky Kutné Hory: Buňka Vít, Kaucner Václav 1 - Funda Petr 14, Lebeda Ondřej 7, Stibůrek Tobiáš 5, Kaucner Jakub 1, Kremla Theodor, Nešpor Daniel a Sixtová Amélie. Trenér: Salák Alois mladší.

Při závěrečném vyhlášení výsledků obdržely všechny týmy diplom a tašku sladkostí. Hráči prvních tří týmů byli dekorováni zlatými, stříbrnými a bronzovými medailemi. Plaketou a diplomem byli poté oceněni i vybraní nejlepší jednotlivci turnaje. Nejlepším gólmanem byl Adam Kakos ze Sezimova Ústí, nejlepším hráčem Pavol Živčic z týmu Velké Meziříčí a střelcem Tobiáš Sixta z vítězného družstva.

„Pochvalu a uznání za předváděnou hru plnou nadšení i nasazení patří všem hráčkám i hráčům všech šesti týmů, poděkování za hladký průběh turnaje patří též čtveřici rozhodčích – S. Šnajdrové, J. Kostrecovi, T. Pařezovi a Š. Veselému a také partě zapisovatelek a časoměřičů z řad domácího oddílu,“ konstatoval Petr Vobořil z kutnohorského oddílu.

„Pro kutnohorský tým minižáků byla účast v domácím turnaji první příprava na samostatnou jarní část středočeské mistrovské soutěže v miniházené 6+1,“ dodal Vobořil.