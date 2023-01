Domácí měli parádní start do utkání a po čtyřech minutách vedli o dvě branky. Hosté to ale nezabalili a podařilo se jim na začátku druhé třetiny vyrovnat. Jenže Kutná Hora opět odpověděla a přidala třetí branku. V závěrečné části domácí navýšili svůj náskok na rozdíl tří branek. Všestary mohutně finišovaly, ale dokázaly vsítit jen dvě branky a to na body nestačilo.

„Podprůměrná divizní plácaná ve všech směrech. Pozitivní jsou tři body a… No to je asi vše,“ ulevil si kutnohorský asistent trenéra Jiří Vokřál. „Doufám, že si ve zbytku sezony pinkneme líp,“ přidal asistent. „Na závěr si neodpustím jednu poznámku. Hosté by měli přijet s dvěma sadami dresů. Tak až příště někdo pojedete do KH, vezměte prosím nějaké světlé, je to vždycky v hlášence,“ vzkázal dalším protivníkům Vokřál.

„V první řadě chceme říci, že jsme nastupovali bez kapitána a trenéra, který si užívá autobus plný děvčat a podle informací se jeho snubní prstýnek válí na poličce doma. Klasický všestarský ospalý začátek, střední část zlepšená, konec skvělý, ale na bodový zisk to nestačilo,“ zaznělo z tábora hostujícího týmu.

Branky: 1. Schwarz, 4. Chalupa, 25. Schwarz, 44. Petrásek, 49. Schwarz - 9. Hellmann, 22. Bureš, 59. Holomek, 60. Dostál. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 107. Zásahy brankářů: Dlouhý 18 - Kuča 18. Třetiny: 2:1, 1:1, 2:2.