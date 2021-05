„Zapojujeme se do projektu atletického svazu Atleti spolu, v rámci kterého proběhne v oddílech po celé České republice restart atletické sezony. Naším příspěvkem do této akce bude atletický víceboj, který pro děti a mládež z Kutné Hory a okolí připravíme společně s trenéry a trenérkami našeho oddílu,“ upřesnil náplň sportovního dne Tomáš Kaprálek, místopředseda SKP Olympia Kutná Hora.

Program bude probíhat v čase 16:00–20:00 a v tomto období může kdokoliv přijít na atletický stadion, zaregistrovat se a následně absolvovat všechny disciplíny víceboje. Budou to krátký sprint (50 m nebo 60 m), delší běh (200 m nebo 300 m), běh přes překážky (50 m nebo 60 m), dálka, výška, kriket a koule. Pořadí disciplín je libovolné, každý účastník si sám zvolí svůj postup tak, aby mu to co nejvíce vyhovovalo. Odměnou za úspěšné dokončení víceboje bude medaile, účastnický diplom a drobný dárek.

„Sportovní den na Olympii určitě není jen pro atlety a atletky, celou akci pojímáme jako příspěvek k návratu dětí k pravidelnému sportování. Očekáváme proto účast všech kluků a holek, kterým pravidelný pohyb v uplynulém období chyběl a kteří teď tento deficit potřebují co nejrychleji dohnat,“ vysvětlil smysl celé akce Tomáš Kaprálek.

Sportovní den s atletikou je určen pro děti a mládež ročníků narození 2002–2015 a bude probíhat na atletickém stadionu Olympia v Kutné Hoře.