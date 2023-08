Čtvrtý ročník kutnohorského Koudelníkova závodu se uskuteční v neděli 3. září na stadionu Olympia. První závodník vyběhne na trať v 9 hodin ráno. Vyhlášení naplánoval pořadatelský klub Olympia Spartan Training Kutná Hora na 16:45. Byť je závod pro děti 4 - 14 let zcela vyprodán, nudit se nebudou ani ti, co startovné nemají.

Letošní ročník Koudelníkova závodu čítá rekordní účast | Foto: Kateřina Hanušová

„Letos jsme prodali rekordních 450 registrací. Rozhodli jsme se tedy celý den koncipovat tak, aby se bavily i děti, které se na trať nedostanou nebo přijdou jen fandit,“ prozradil ředitel závodu Michal Pavlík.

Kromě parádní sportovní podívané, kdy děti čtyř kategorií běhají celý den po celém areálu Olympie a zdolávají nejrůznější překážky svou silou, skokem, obratností, odvahou nebo i myšlením, přichystali organizátoři také bohatý program.

Základem je kvalitní občerstvení. „Vsadili jsme na klasiku, ale i na netradiční pokrmy. Věřím tedy, že chuťově se trefíme každému. Chybět nebude také výborná káva, kolínské limonády, domácí cupcakes nebo točená zmrzlina,“ vyjmenoval Pavlík.

V zázemí závodu nebude chybět ražba středověkých Pražských grošů, koudelníkovo tetování či svačinka od Bobíka. Právě Bobík se dopoledne představí v rámci své roadshow Bobík a kamarádi na výletě. „Od Foxconnu máme půjčený skákací hrad a pro děti postavíme dvě překážky, které si budou moct zkoušet celý den. Jedna bude ručkovací a druhá balanční. Děti pak mohou své rodiče vyzvat na hru Cornhole,“ dodal Michal Pavlík.

Po celý den bude hrát Dj Marek Lepeška a moderovat bude Martin Kopřiva.

Harmonogram Koudelníkova závodu – 3. září 2023

08:00 | Otevření areálu a prezence

09:00 | Start kategorie 4-6 let

10:00 | Start kategorie 7-9 let

10:45 | Roadshow Bobík a kamarádi na výletě

12:30 | Start kategorie 10-12 let

15:00 | Start kategorie 13-14 let

16:45 | Vyhlášení vítězů