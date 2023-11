Byl to úspěšný výjezd. Florbalisté Kutné Hory sehráli další divizní utkání na palubovce Jindřichova Hradce, kde mohli slavit vítězství 5:3 a do tabulky soutěže si tak připsali tři body.

Z florbalového utkání přípravného turnaje na Klimešce Kutná Hora - Florbal Ústí | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hráči kutnohorského FBC předvedli nepřesvědčivý začátek zápasu. Po vyloučení v 7. minutě a následném inkasovaném gólu nebylo nikomu moc do smíchu. Naštěstí pro ně se vývoj hry zvrátil. Muži z Kutné Hory odpověděli na první branku ve 13. minutě a potrestali vyloučení domácích. Na konci první části ještě přidali trefu, se kterou se do šaten šlo lépe.

Druhá třetina přinesla sérii vyloučení. Na každé straně se pískalo dvakrát. Jednu z dvouminutových chyb dokázal Florbal Jindřichův Hradec potrestat. Do kabin se po druhé třetině šlo za stavu 2:3. Poslední třetina pak přinesla zklidnění. Po dvou rychlých brankách Vávry a Martina následovala gólová pauza. Tu prolomil až domácí hráč. To byla však poslední trefa zápasu a mužský A tým si do Kutné Hory odvezl plný počet bodů.

Své čtvrté místo v tabulce budou kutnohorští florbalisté v sobotu obhajovat doma proti Plzni. Utkání začne v hale Klimeška v 18 hodin.

„Velice bojovné utkání s houževnatým týmem. Kdybychom v první třetině dali více branek, asi by se nám hrálo lépe. Druhá třetina byla trochu rozkouskovaná kvůli velkému množství vyloučení. Ve třetí třetině to byla od nás trpělivá hra, která nám zaručila tři důležité body,“ řekl v pozápasovém hodnocení pro klubový web trenér Kutné Hory Adam Rowe. „Dále musíme zmínit a pochválit pořádání domácích, bylo hodno divize. Z takového přístupu by si měly brát ostatní týmy příklad,“ přidal Rowe.

Florbal Jindřichův Hradec - Kutná Hora 3:5

Branky: 9. Jaromír Žák, 31. Filip Šimek, 58. Filip Kopřiva - 13. Lukáš Drahný, 16. Filip Kopřiva, 20. Lukáš Staňo, 49. Petr Vávra, 50. Lukáš Martin. Třetiny: 1:3, 1:0, 1:2.