To, že se nehraje, přináší další úskalí do sportu, který v Kutné Hoře nemá takovou členskou základnu. I proto chtějí místní basketbalisté změnu. „Po těchto zkušenostech bych byl nejraději, abychom se všichni intenzivně vrhli na mládežnický basketbal a pořádně rozjeli projekt BK Kutná Hora,“ řekl Petr Kratochvíl.

Trenére, jak žijete bez basketbalu?

Mám doma běhací pás a kolo. A tak doma poběhávám a občas jezdím na kole. Někdy si zahrajeme doma za barákem basketbal, což už teď v zimě nejde. (smích)

Druhou ligu jste ale stihli rozehrát, že ano?

Ano, soutěž se rozjela. První dva zápasy jsme ale neodehráli, protože soupeř měl Covid-19. Pak jsme stihli jen dvě utkání venku, která jsme prohráli. To bylo vše, co jsme za celý podzim odehráli. Ostatní mají třeba čtyři zápasy. Tabulku nemá cenu tedy řešit.

Návrat ligy je v nedohlednu?

Soutěž se měla znovu koncem roku rozjet, už to vypadalo nadějně. Začalo by se jarní částí, která byla v původním plánu před Vánoci. Liga se nerozjela a jednotlivá kola se odvolávají. Nevíme, jak to bude. Soutěž měla končit první březnový víkend, aby se stihly kvalifikace. Předpoklad byl, že pokud se odehraje celá jedna část a celkem šedesát procent zápasů, tak se liga uzná za dohranou.

Je to ještě podle vás reálné?

Myslím si, že v současné situaci je to nereálné. Pokud by se liga rozjela hned v lednu, tak bych i věřil. Vize byla, že by se pokračovalo aktuálně rozlosovanými zápasy. Na konci by se vše vyhodnotilo. Problém je, že soutěž nejde hrát do nekonečna. Na jaře už klukům začínají letní sporty. Kdyby se mělo hrát v dubnu nebo v květnu, tak je to nesmysl. Muselo by se hrát každý týden a nedovedu si představit, jak bych kluky na zápas dostal. Mají už naplánované jiné věci.

Nebylo by tedy lepší soutěž pro letošek odpískat?

V této situaci ano. Lednové duely jsou pasé. Zbývají odehrát jen únorová a březnová, což jsou čtyři zápasy.

To nedá určitě těch šedesát procent.

Nedá. Šedesát procent mělo být odehráno s podzimní částí. My jsme odehráli jen dva zápasy. Takže já vůbec nevím, co čekat. Česká basketbalová federace chtěla soutěž takto dohrát a pak by se vidělo. Navíc jsou v tom hrozné peníze. Abych dohrával šest zápasů jen proto, že sezonu stejně odpískají, to je lepší nehrát vůbec. Musíte platit halu, dopravu nebo rozhodčí, kteří nás za víkend stojí tři až čtyři tisíce korun. Momentálně se nové informace od ČBF nehrnou.

Jste v kontaktu s vašimi hráči? Jak jsou na tom? Udržují se, nebo se flákají?

Jo, komunikujeme. Kluci se snaží. Občas si zahází na koš a pohybují se. Popřáli jsme si hezké Vánoce a hezký nový rok, ale je vidět, že jsou z toho všichni nervózní a rozladění. Chtěli by hrát.

Napadlo mě, zda vám třeba neubydou hráči. Kádr máte už tak úzký a poměrně věkově starší, tak aby si nezvykli na život bez basketbalu. Nehrozí, že basketbalový Sokol Kutná Hora zanikne?

Reálně se to může stát. Někteří se chystají na jiné sporty. Je to složitá doba. Na druhou stranu věřím, že když někdo hraje basketbal dvacet let, tak s ním jen tak nepřestane.

Bude pro vás složitější poskládat tým na novou sezonu?

Myslím si, že ano. Věřím, že nová sezona už poběží bez komplikací. Snad vyhraje láska ke sportu. Na druhou stranu vidím, že problém mají všechny sporty. Hokej třeba rozpustil led. Po těchto zkušenostech bych byl nejraději, abychom se všichni intenzivně vrhli na mládežnický basketbal a pořádně rozjeli projekt BK Kutná Hora. Nechceme nechat basketbal v Kutné Hoře padnout, ať to dělá Sokol nebo BK. To je jedno. Musíme myslet na budoucnost a náš sport zachránit.