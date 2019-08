Před závodem zahrál a zazpíval kutnohorský písničkář a televizní režisér Petr Vinc Havlíček písničky ze své autorské tvorby.

Deset minut po deváté hodině se část Kutné Hory ponořila do tmy a tři stovky závodníků s rozsvícenými čelovkami vyrazilo na trať.

Po doběhu do cíle je čekal koncert Pekaře, jednoho z mnoha přispěvatelů do Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, do kterého putoval finanční výtěžek akce.