V předehrávce kola hostila Církvice vedoucí Sázavu. Utkání se překvapivě vyvíjelo lépe, pro domácí tým. Ten výborně zvládl prostřední nepárovou část a vedl 4:2. Sázavě ovšem fungovaly trojice a obratem srovnala na 4:4. Rozhodovalo se v posledních zápasech křížových dvojic, kde sázavští úplně posledním míčem třetího setu odvrátili hrozící porážku. Sázava zaznamenala v celém průběhu OP jedinou porážku z Čáslavi a zaslouženě získala titul přeborníka po dlouhých devětatřiceti letech (naposledy v ročníku 1980). V dalších utkáních vítězila favorizovaná družstva. Souboj na dálku o druhé místo svedl Kostelcem s Čáslavi. Jelikož obě družstva hladce zdolala své soupeře (Sendražice resp. Zruč n.S.), rozhodla při rovnosti dosažených bodů ve prospěch Kostelce lepší vzájemná bilance. V nedělní dohrávce hostilo céčko Č. Brodu Kutnou Horu. Českobrodští se ujali vedení 1:0, ale ve zbytku utkání pouze dotahovali ze ztráty 1:4 a ještě korigovali na 3:6.

Výsledky osmnáctého kola OP: Církvice – Sázava 5:5 (13:11), Čáslav - Zruč n.S. 9:1 (18:3), Kostelec – Sendražice 9:1 (18:6), Č. Brod C – K. Hora 3:7 (9:14)

Přeborníkem Nymburk a vítězem skupiny o umístění Jizerní Vtelno

Posledním kolem byly ukončeny soutěže družstev mužů středočeského kraje. Ve finálové skupině mistr z Nymburka porazil rezervu Šacungu Benešov.

Béčko Čelákovic zdolalo doma Lihu a s náskokem obsadilo konečné druhé místo. S ročníkem se vítězně rozloučily Vrdy, které v domácím prostředí nejdříve zdolaly dopoledne Zvánovice a v odpolední dohrávce, pak stejně tak byly úspěšný proti béčku Šacungu. Ve skupině o konečné umístění (7. – 10. místo) zvládlo Jizerní Vtelno proti Osnici přímý souboj o celkové vítězství. V posledním utkání se přeci jenom Přišimasy dočkaly bodového zisku a to za remízu na hřišti rezervy Českého Brodu.

Výsledky posledního šestého kola finálové skupiny středočeského KP: Čelákovice B – Liha 6:3, Nymburk – Šacung B 6:2, Vrdy – Zvánovice 6:3. Dohrávka 4.kola: Vrdy – Šacung B 6:4.

Výsledky posledního šestého kola skupiny o umístění KP: Č. Brod B – Přišimasy 5:5, Jizerní Vtelno - Osnice 6:2.

Český Brod obhájil prvenství v kategorii trojic

V neděli 22. září proběhlo ve sportovním areálu TJ Sokol Čáslav již 32. mistrovství veteránů. Soutěžilo se v kategoriích trojic i dvojic. Přebor odstartovaly trojice, kterých se sešlo pět. Systém byl nastaven do jedné společné skupiny, kde se utkal každý s každým.

Prvenství si zcela zaslouženě vybojovalo družstvo Českého Brodu v sestavě Čachotský, J. Laczko, Králíček, které neztratilo v zápasech žádný set a obhájilo tak triumf z loňského roku. Na druhém a třetím místě skončily týmy Konojed. Do následné soutěže v kategorii dvojic se přihlásilo celkem šest družstev. Začalo se ve dvou tříčlenných základních skupinách, ze kterých nejlepší dva postoupili do vyřazovací části semifinále. Nejlépe si vedla smíšená sestava Němec (Čáslav) – Králíček (Č. Brod), která zvítězila zaslouženě, jelikož v průběhu ztratila pouhý jeden set. Druhé místo obsadil Český Brod a medailové umístění zkompletovali hráči Konojed. Cenu, pro nejstaršího účastníka mistrovství si z Čáslavi odnesl Karel Brož z Církvice (60 let).