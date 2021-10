Utkání nabídlo vyrovnaný průběh s lepší koncovkou pro hostující tým. Domácí začali velmi dobře, kdy si pomáhali dobrou střelbou za tři body a vybudovali si tak na začátku utkání malý náskok. Ve třetí čtvrtině se podařilo manko smazat a oba týmy se již střídaly ve vedení. V poslední části se hosté šnůrou osmi bodů dostali do vedení, které si zkušeně pohlídali až do konce zápasu. Vyhrocenou koncovku neunesli domácí hráči, kteří po konci utkání vyvolali potyčku mezi oběma týmy, kterou hasili trenéři společně s rozhodčími.

K zápasu odjížděl hostující tým Petra Kratochvíla v plném počtu dvanácti hráčů. Což je oproti předchozím ročníkům rekordní počet. V utkání se hosté záhy dostali do vedení, které postupně navyšovali až na konečný rozdíl třiadvaceti bodů. Střelecky se prosazoval hlavně Novák (5 trojek) a Merta. Do utkání zasáhlo všech dvanáct hráčů, a tak někteří mohli pošetřit síly na další utkání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.