Kutná Hora - Sedmým kolem pokračovala základní části středočeského krajského přeboru. Ve skupině A je čelo tabulky vzácně vyrovnané, když hned čtyři týmy dosáhly na stejný počet bodů.

Nohejbalové utkání Vrdy - Nymburk. | Foto: Peter Rackovský

Zvánovice zvítězily potřetí v řadě, i když proti rezervě benešovského Šacungu to neměly vůbec snadné. Hosté měli v první polovině utkání mírně navrch a po zápase vložených třetích dvojic vedli 3:2. Následně Zvánovičtí zabrali a do konce utkání povolili soupeři získat pouhý jeden set. Vedoucí Liha přivítala na svém hřišti loňského přeborníka KP Osnici a k zisku obou bodů vedla lepší koncovka třetích rozhodujících setů a to celkem třikrát ve prospěch domácího družstva. Je rozhodnuto, že poslední Přišimasy, které měly volno, již přišly o možnost postoupit do finálové šestky a budou hrát skupinu o konečné 7. - 10. místo. Ve skupině B se do jejího čela probojoval Nymburk, který vcelku hladce vyhrál na hřišti Vrdů. Rovněž zatím poslední Jizerní Vtelno nestačilo venku na B tým Čelákovic, který nasbíral stejný počet bodů, jako vedoucí Nymburk. Zde bude ještě velký boj o konečnou třetí příčku zajišťující účast ve finálové šestce. Přišimasy a Český Brod B měly volno.