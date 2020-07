Liga mistrů, která vznikla v roce 2016, stále nabývá na síle a nyní se chystá na zatím nejnabitější ročník ve své historii. Hned 41 ze 44 přihlášených celků se ve svých soutěžích umístilo do osmého místa a hned 14 z nich jsou mistři svých zemí. Celkem se přihlásili zástupci 25 evropských zemí.

„Sestava týmů pro sezonu 2020/21 je důkazem, že se Liga mistrů neustále rozrůstá. Zůstáváme věrni poslání poskytovat konkurenční evropskou soutěž, která předvádí basketbal na celém kontinentu a je otevřena všem klubům, které se kvalifikují na základě svých výkonů v domácích ligách,“ uvedl generální ředitel Ligy mistrů Patrick Comninos.

Mezi účastníky jsou nová a zajímavá jména jako jsou turecké celky Galatasaray Istanbul a Darussafaka, nedávný vítěz Eurocupu a účastník Evropské ligy, litevský Rytas Vilnius či francouzský Limoges, který má také zkušenosti z Euroligy, když v 90. letech byl třikrát i ve Final Four.

„Síla soutěže se neustále zvyšuje a přicházejí zajímavá jména, přesto my do ní jdeme stále se stejným cílem. Tedy pokusit se postoupit ze skupiny a dosáhnout na co nejlepší umístění,“ řekl výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček, který s klubem postoupil do vyřazovacích bojů ve třech ze čtyř dosavadních sezon. V uplynulém ročníku se Nymburk dokonce probojoval do čtvrtfinále, než byla soutěž přerušená celosvětovou pandemií.

Sezona by se měla ale dohrávat na konci září turnajem pro osm nejlepších celků. Mezi nimi bude také Nymburk, který byl dokonce nejlepším celkem základní části a v dlouhodobém žebříčku soutěže mu z letos přihlášených týmů patří třetí místo za Tenerife a AEK Aténami. Bude tak s největší pravděpodobností při losování skupin mezi nejvýše nasazenými celky.

Oficiální způsob nasazování však zatím nebyl oznámen. V předchozích sezonách bylo vždy 12 celků nasazených, 12 nenasazených a osm kvalifikantů.

Seznam účastníků základních skupin Ligy mistrů: ERA Nymburk (ČR), AEK Atény, Peristeri (všichni Řecko), Brose Bamberg (Německo), RETAbet Bilbao, San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza, Iberostar Tenerife (všichni Španělsko), Cholet, JDA Dijon, Limoges CSP, SIG Strasbourg (všichni Francie), Darüssafaka Tekfen, Galatasaray Doga Sigorta, Pinar Karsiyaka, Tofas Bursa, Turk Telekom (všichni Turecko), Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Fortitudo Bologna, Happy Casa Brindisi (všichni Itálie), Falco Vulcano Szombathely (Maďarsko), Filou Oostende (Belgie), Hapoel Jeruzalem, Hapoel Holon (oba Izrael), Nižnyj Novgorod (Rusko), Rytas Vilnius (Litva), Start Lublin (Polsko), VEF Riga (Lotyšsko).

Seznam účastníků kvalifikace: Anwil Wloclawek (Polsko), Bakken Bears Aarhus (Dánsko), Balkan Botevgrad (Bulharsko), Belfius Mons-Hainaut (Belgie), Dnipro (Ukrajina), Donar Groningen (Nizozemsko), Fribourg Olympic (Švýcarsko), Hapoel Tel Aviv (Izrael), Igokea (Bosna), Iraklis (Řecko), Keravnos (Kypr), London Lions (Velká Británie), Neptunas Klaipeda (Litva), Sporting Clube de Portugal (Portugalsko), Tsmoki-Minsk (Bělorusko), U-Banca Transilvania Cluj Napoca (Rumunsko).

DAVID ŠVÁB