„Bude to zajímavé a velká neznámá. Nikdo nemůže čekat, že tam pojedeme hrát krásný basketbal. Naše jediná šance je do toho dát hodně energie, které máme dostatek, protože jsme ji neměli kde vybýt. Situace je hrozně těžká, protože jsme asi jediná země na světě, kde se nesmí ani trénovat. To je velká nevýhoda. Ale musíme se s tím nějak popasovat,“ řekl kapitán nymburského týmu Vojtěch Hruban.

Nymburk měl původně vstoupit do nového ročníku Ligy mistrů už 20. října na hřišti Tofasu Bursa, ovšem jelikož skoro celý tým onemocněl koronavirem, bylo utkání přeloženo na 10. listopadu. Do skupiny B tak Nymburk vstoupí až na palubovce Dijonu. Tedy na půdě aktuálního lídra francouzské ligy a třetího nejlepšího celku minulé sezony Ligy mistrů.

„Podle mě je to nejsilnější tým naší skupiny. A to, že jedeme na jeho hřiště a ještě bez tréninku je hrozně surrealistická situace. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Hruban.

„Je to jeden z týmů, který by měl postoupit do další fáze s ohledem na to, jak si vedl v minulé sezoně a že i teď vládne francouzské lize. Je to těžký soupeř,“ přidal jeho spoluhráč Petr Benda.

V minulém ročníku Dijon obsadil druhé místo v základní skupině za Zaragozou. V osmifinále vyřadil Nižnij Novgorod, ve čtvrtfinále o bod zdolal Türk Telekom a jen v semifinále podlehl pozdějšímu vítězi Burgosu. V boji o třetí místo pak porazil Zaragozu. Na rozdíl od Nymburka už má svůj první zápas nové sezony za sebou a doma se proti kyperskému Keravnosu překvapivě nadřel, když vyhrál 91:79 až po prodloužení. Připsal si tak už čtvrtou domácí výhru v Lize mistrů v řadě za sebou, což je jeho nejdelší série v soutěži.

Klíčovými postavami Dijon proti Keravnosu byli oba hlavní rozehrávači Axel Julien a David Holston, kteří dali dohromady padesát bodů a hlavní v klíčových chvílích v závěru táhli svůj tým. Mezi další klíčové postavy patřili Jacques Alingue, který mimo jiné zablokoval pět míčů, Jaron Johnson a Alexandre Chassang.

Oba celky se spolu utkaly v sezoně 2018/19. Tehdy pokaždé vyhrál Dijon. Nejprve doma zvítězil 74:63, poté v Nymburce vyhrál 89:78. Tehdy v obou zápasech zářil jen 168 centimetrů vysoký rozehrávač Holston. Čtyřiatřicetiletý Američan se tehdy dokonce stal nejlepším hráčem francouzské ligy a od té doby na formě nic neztratil a stále je největší hvězdou Dijonu. Na straně Nymburka tyto zápasy pamatují už jen Petr Benda, Martin Kříž a Vojtěch Hruban.

„Tohle jsou zápasy, které si dobře pamatuji. Byly specifické. Při prvním jsme měli oslabenou sestavu. Nebylo nás moc, kdo mohl hrát. Při odvetě v Nymburce jsme jim chtěli prohru oplatit, nehráli jsme vůbec špatně, byli jsme pořád ve vedení, ale v poslední čtvrtině jsme zápas ztratili. Měli jsme tehdy vyhrát, ale nedokázali jsme pokrýt jejich rozehrávače Holstona. Ta prohra mě tehdy hodně štvala,“ vzpomínal Benda.

„Pokaždé, když vidím Holstona, tak si vzpomenu, jak byl celý zápas neviditelný, a pak nám dal v poslední čtvrtině čtyři trojky. A ne úplně lehké. Já byl také u jedné z nich, když to přese mě vystřelil v poslední vteřině asi metr a půl za trojkou,“ přidal Martin Kříž.

Nymburk v této sezoně hodně obměnil kádr a ke změně sáhl i během posledních dní, kdy umožnil odchod rozehrávači Lukovi Rupnikovi do Zaragozy a místo něj přivedl belgického rozehrávače Retina Obasohana. Ten si tak v Dijonu prožije premiéru v nymburském dresu.

„Je to určitě jiný typ než Luka. Nebude se tak tlačit do střel, naopak by měl být lepším obráncem. Těžko ale za současných okolností hodnotit, protože jsme spolu zatím nehráli. Věřím, že mu pomůžeme se co nejrychleji aklimatizovat. Je vždy obtížné, když se tak důležitý post mění v průběhu sezony,“ řekl Benda.

Utkání v Dijonu bylo ohroženo kvůli celostátní karanténě, kterou ve středu vyhlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Francouzská liga se pozastavila, ale utkání Ligy mistrů se může odehrát. Zřejmě do něj ale nezasáhne hlavní trenér Dijonu Laurent Legname, který onemocněl koronavirem.

Naopak Nymburk prošel testy negativně a potvrdilo se, že všichni hráči už onemocnění z minulých týdnů zažehnali. Jedinou absencí tak bude Petr Šafarčík, který se snažil udržovat v kondici, ale při individuálním výběhu v terénu špatně došlápl a zlomil si kost v chodidle. Čeká ho tak několikatýdenní pauza a přijde i o listopadový sraz národního týmu. „Rentgen odhalil zlomeninu. V pondělí Petr absolvuje ještě podrobné vyšetření, po kterém budeme schopni lépe odhadnout délku rekonvalescence,“ řekl fyzioterapeut Nymburka a národního týmu Radek Petrů.

Utkání v Dijonu začne v úterý od 18 hodin. Přímý přenos vysílá Nova Sport.

David Šváb