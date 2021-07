„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dotáhnout příchod Demetreho do Nymburka. Chci poděkovat svému partnerovi Nunovi Pedrosovi z Flex Basketball Management za skvělou spolupráci a také vedení ERA Basketball Nymburk za rychlé vyjednávání,“ řekl hráčský agent Jan Hubálek, který pomáhal přestup realizovat. „Demetre měl loni skvělou sezonu v Maďarsku, která mu vynesla spoustu nabídek a zájem z celé Evropy (Rumunsko, Řecko, Německo, Francie a další). Demetreho velmi oslovil styl hry Nymburka a je přesvědčení, že skvěle zapadne do systému hry. Demetre jistě pomůže k dalšímu úspěchu v BCL a stane se jedním z lídrů týmu,“ dodal.

Rivers je absolventem Mercer University, kde ve třech sezonách patřil do základní sestavy týmu v NCAA. V roce 2018 zamířil do G League, kde oblékl dres Maine Red Claws, ale brzy na to odešel do Evropy, kde ho angažoval estonský celek Pärnu, s nímž vybojoval třetí místo v estonské lize. Přispěl k tomu průměry 15,7 bodů a čtyřmi doskoky na zápas. V estonsko-lotyšské lize měl dokonce průměry 17,2 bodů a 5,5 doskoků. Byl zařazen do nejlepší sestavy estonské ligy.

V roce 2019 se přesunul do Maďarska, kde nejprve oblékal dres Šoproně. V jejích barvách sbíral 13,6 bodů, 5 doskoků a 1,4 asistence na zápas. Následně přestoupil do Kaposváru, kde byl nejvytíženějším hráčem maďarské ligy. Hrál 36 minut na zápas s průměry 17,7 bodů, 5,1 doskoků a 1,1 asistence s úspěšností střelby 62 procent a 40 procent za tři body.

Demetre se původně chtěl věnovat americkému fotbalu jako jeho starší bratr, ale otec ho přihlásil na basketbal a ten se mu maximálně zalíbil. „Neustále jsem hrál na venkovním hřišti. Rodiče na mě museli volat z okna, abych šel domů, že už je tma,“ vzpomíná Rivers, který tehdy měl za vzor hvězdu NBA Tracyho McGradyho.

Na střední škole pak získal svou basketbalovou přezdívku Meech. „Trenér ještě neznal moje jméno správně a chtěl ho zkrátit, tak na mě začal volat Meechie a Meech. A spoluhráči mi tak začali říkat také a už mi to zůstalo,“ prozradil Rivers, mezi jehož koníčky patří i kreslení.

