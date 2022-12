O Štědrém dnu se opět běží na Kaňk, tradice pokračuje i letos

Tradice běhu 24. prosince, kdy se ze sídliště Šipší běží k rozhledně na vrchu Kaňk, pokračuje i tento rok. Jen jednou v těžké době covidu se na Kaňk neběželo, jinak pokaždé od roku 2010. Pořadatelé z Clubu deportivo zvou všechny příznivce běhu a pohybu na Štědrý den do úvozu v Opletalově ulici, kde se v 10 hodin hromadně vyběhne nejprve ke kalvárii a poté do cíle k rozhledně. Trať vedoucí převážně do kopce o délce necelých dvou kilometrů je určena pro všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví. Vstupné je dobrovolné.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK