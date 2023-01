Koudelníkův závod je určen pro děti od 4 do 14 let podle ročníku narození. Závod v září 2023 je tedy určen pro ročníky 2009 až 2019. „Znovu se potkáme na stadionu Olympia v Kutné Hoře. Děti se mohou těšit na nové trasy. Obměníme i překážky, ale ty tradiční a oblíbené zůstanou,“ slíbil ředitel závodu Michal Pavlík.

Každý závodník v cíli obdrží unikátní medaili, jejíž podobu organizátoři zveřejní až během jara. Standardně se poběží na čtyřech trasách ve čtyřech kategoriích. Mladé koudelníky čeká prověrka na ručkovacích, silových, technických, dovednostních či paměťových překážkách.

V každém roce závodu padl účastnický rekord. „V roce 2022 jsme závod vyprodali ještě před uzávěrkou registrací. Zmizelo 400 míst. Nakonec se na start postavilo 352 dětí, které tak stanovily nový rekord. Pro rok 2023 jsme stanovili kapacitu na 450 dětí. Brány registrace se definitivně uzavřou nejpozději 20. června,“ upozornil Pavlík.

Pokud chcete mít místo na startu jisté, můžete se zaregistrovat. Přihlásit se můžete na https://irontime.cz/prihlaska2185/ a další informace najdete na www.koudelnikuvzavod.cz.

V rámci registrace máte možnost zakoupit pamětní triko (350 Kč) z bavlněného materiálu a s potiskem, nebo závodní kompresní dres (650 Kč) se sublimačním potiskem a jménem závodníka.

Koudelníkův závod 2023

NE 3. září 2023, stadion Olympia Kutná Hora

Registrace: https://irontime.cz/prihlaska2185/

Startovní listina: https://irontime.cz/startovka2185/

Cena startovného: 300 Kč

Kategorie: 4-6 let (r. 2017-2019), 7-9 let (r. 2014-2016), 10-12 let (2011-2013), 13-14 let (2009-2010)

Ukončení registrací: 20. června 2023, 23:59 hod.