Olympijská vítězka v super-G se v obřáku představila po více než dvou a půl letech. Naposledy ho jela na mistrovství Švýcarska v dubnu 2018.

Po první jízdě, v níž viditelnost komplikovala mlha, figurovala na 27. příčce. Ve druhém kole, které už se jelo za ideálních podmínek, zajela 16. čas a v celkovém pořadí si i v kombinaci s výpadky několika soupeřek o sedm míst polepšila.

Oslava průměrnosti? Ne, je šťastná

Výhrou zahájila sezonu Italka Marta Bassinová před krajankou Federicou Brignoneovou.

„Spokojená jsem moc. Někomu to může připadat jako oslava průměrnosti, ale já jsem strašně šťastná,“ sdělila česká obojživelnice střídající úspěšně lyže a snowboardové prkno. „Hlavně že jsem tady v Söldenu mohla jet dvě kola. To byl můj cíl, chtěla jsem jet víc než jednou.“

„Víte co mám ráda na obřáku? Když jste dost rychlí, dostanete za odmĕnu druhé kolo a ani trenéry nemusíte přemlouvat, aby vám tu další jízdu povolili,“ napsala na svém facebookovém profilu.

První kolo se jelo v sobotu na zledovatělé trati, byla o to důležitější její vyhlášená precizní prohlídka trati?

Zdroj: Facebook Ester Ledecké„Prolili ji vodou, pak to byla jedna velká ledová hora. Trenéři měli na prohlídce co dělat, aby se tam udrželi. A já jsem konečně zužitkovala svoje krasobruslařské a hokejové geny…,“ připomněla své předky (maminka Zuzana bývala krasobruslařkou a dědeček Jan Klapáč je hokejovým mistrem světa z roku 1972) pětadvacetiletá hvězda zasněžených tratí.

S tím, že obří slalom není její tradiční disciplínou, si hlavu zase tolik hlavu nelámala. „Obřáků jezdím hodně, akorát na jiném náčiní, na snowboardu,“ smála se dvojnásobná olympijská vítězka.

Raduje se, že porazila dobré soupeřky

„V prvním i druhém kole se mi podařilo najet dobře do roviny. Snažila jsme se přežít prudkou část a potom to napálit. Když jsme trénovali v Saas-Fee nebo na Pitztalu, vždycky jsem na dobré soupeřky hodně ztrácela, a teď jsem jich i pár předjela. Namlsalo mě to, strašně jsem si to užila,“ přiznala.

Po tradičně předsunutém podniku na ledovci v Söldenu přichází delší období bez závodů. Ledecká na další týdny ještě nemá přesný plán.

„Čekám na potvrzení závodů na snowboardu. Zdá se, že bych mohla jet paralelní obřák v Zuers (13. listopadu). To by pro mě bylo skvělé, na lyžích jsem ho ještě nikdy nejela, jenom na prkně. Možná bych tam mohla zúročit snowboardovou přípravu,“ dodala s úsměvem.