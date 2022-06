OBRAZEM: Suchdoliáda ukázala, že děti mají o sport zájem

Richard Karban

V pořadí sedmý ročník sportovních her pro děti do 15 let s názvem Suchdoliáda se konal neděli 26. června v Suchdole. Místní TJ Družba pro ně připravila celkem osm disciplín, pro jejíž zdolání byly děti rozděleny do šesti kategorií.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ze 7. ročníku Suchdoliády. | Foto: Richard Karban