Denisi, jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Karanténa mi zrušila sezonu v házené i v hokeji. V bytě se moc sportovat nedalo, takže jsem byl úplně bez sportu. Házená nám nabízela sportovní pomůcky pro individuální cvičení na doma, ale já, jelikož nemám moc času, tak nemám ani jednu. Pokud nějaký čas mám, tak ho věnuji přítelkyni. Je to taková kompenzace za ty všechny zápasy a tréninky, který jsem měl před karanténou a zanedbával společný čas.

Pomocí jakých cviků jste se tedy udržoval v kondici?

Za celou dobu karantény jsem udělal asi 10 kliků, vyběhl pár schodů do bytu a seděl u televize. Nevím, jestli se to dá počítat jako cviky. (smích)

Máte tip na domácí trénink, který byste doporučil všem?

Kliky, dřepy, sklapovačky, cviky s přítelkyní a další náročnosti. Videa na Youtube pomůžou, když dojdou nápady.

Co vás karanténa naučila?

Pomáhat druhým.

V čem konkrétně?

Nejvíce jsem pomáhal přítelkyni s rouškami, která je šila pro známé.

Roušku jste si ušil vlastní nebo jste ji dostal? Případně od koho?

V práci máme jednorázové roušky. Jednu roušku mi ušila přítelkyně.

Na co jste se nejvíce těšil, až karanténa skončí?

Až se zase potkáme všichni na hřišti a zasportujeme společně. Taky se těším na fyzickou přípravu, až se zase budu trápit a nadávat na sebe, že jsem nic nedělal. (smích)

Pracujete v Čínské restauraci u Polívků v Kutné Hoře, jak jste fungovali během pandemie?

Během pandemie jsme jídla rozváželi a vydávali přes okénko.

Už jste jako házenkáři začali trénovat? Jak se připravujete na novou sezonu?

Zatím se scházíme jen na fotbálek. Příprava na novou sezonu začne nejspíš v srpnu, takže očekávám krušný léto.

Jak se dá skloubit amatérský hokej s házenou? Vycházelo vám to časově?

Těžce. Je to časově náročné. Když mám trénink házené a zápas v hokeji v jeden den, tak dávám přednost házené. Někdy mi to dobře vyjde a po tréninku házené jdu na hokej, protože zápasy máme spíše ve večerních hodinách. Pokud hrajeme play off nebo nějaký důležitý zápas, tak jdu na hokej. Teď doufám, že to nebude číst trenér Vít Šnajdr. (smích)

Měl jste před sedmi lety, když jste začínal hrát hokej, nějaké zkušenosti třeba z dětství? Nebo jste začal hrát od píky?

Hokej jsem hrál asi do starších žáků. Hrál jsem házenou i hokej zároveň a musel jsem si vybrat jeden sport. Vyhrála házená. Po asi sedmi letech jsem se vrátil a začal jsem hrát amatérskou ligu tady v Kutné Hoře. Zpátky k hokeji mě přivedl táta, s kterým jsem hrál v jednom týmu. Dnes hraji za HC Koudelníci dvě ligy. Jednu v Kutné Hoře a druhou v Čáslavi.