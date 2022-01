Novak Djokovič vyvolal silnou reakci už v minulosti, když vystupoval proti očkování proti koronaviru. V Austrálii, kde panují přísná pandemická opatření původně vůbec neměl startovat. Účast byla povolena jen plně vakcinovaným sportovcům. Před několika dny ale přišla překvapivá zpráva, Djokovič obdržel výjimku ke startu a do Austrálie vyrazil. Po příletu mu však úřady zamezily ve vstupu do země – údajně kvůli špatnému vízu. Srbský tenista se tak momentálně nachází v detenčním hotelu a rozhodnutí se pokusí zvrátit u soudu.

„Já osobně si myslím, že hrát nebude. Nemůžou ho tam pustit kvůli ostatním lidem. To, že dostal výjimku je zvláštní. Vím o pár hráčích, kteří tam nejeli, protože se nechtěli očkovat. Nechápu ale, že to zašlo tak daleko, že se Djokovič do Austrálie vůbec dostal,“ diví se mělnický rodák Šátral.

Aktuální aféra okolo Djokoviče rozvířila vlnu reakcí i na sociálních sítích. „Asi mu to u pár lidí uškodí, naopak hodně fanoušků z řad odpůrců očkování si získá. Bude to padesát na padesát. Ti, co mu fandí, mu budou fandit i dál. Už jsem na Twitteru četl, že tam lidé nadávali i na Austrálii a její pravidla,“ říká Šátral.

Rusové se v letadle nechovali tak, jak měli, popisuje kladenský obránce Ticháček

Ten sám má se současnými opatřeními bohaté zkušenosti, protože jako hráč neustále cestuje po celém světě. „V tenise je očkování kvůli cestování nutné. Já se očkoval taky hlavně kvůli tomu, abych mohl cestovat. Mám kamaráda tenistu, který není očkovaný, a hodně ho to limituje v tom, kam může jezdit po turnajích. Myslím, že se tomu nevyhne. I hokejista Červenka už se nechal kvůli olympiádě očkovat. U něj to je navíc něco jiného, protože běžně hraje hokej jen ve Švýcarsku,“ vypráví Šátral a popisuje, jaká opatření momentálně na tenisových turnajích platí.

„Stačí, když je člověk naočkovaný. Když je, tak nemusí nic moc řešit. Na challengerech jsem byl vždycky ještě testovaný, ale nějakou dobu už jsem je nehrál, takže nevím, jak je to teď,“ prozrazuje.

Kraj pomáhá s restartem: Je mi jedno, jestli trénuju holku, hlavně musí makat!

Sám Šátral má za sebou po tenisové stránce nepříliš vydařený rok. V hodnocení ATP se propadl až na začátek šesté stovky a ke konci roku žádné turnaje nehrál. Tentokrát ale z radostných důvodů.

„Na konci roku se nám narodila dcera. Do té doby jsem toho taky moc neodehrál, protože jsem se potýkal se zraněním, které mám doteď. Nejsem na tom tak, abych mohl trénovat, jak bych potřeboval,“ vypráví jednatřicetiletý tenista, který si do nadcházejícího roku neklade žádné konkrétní cíle.

„Hodně jsem spadnul, takže teď nejsem v pozici, kdy bych mohl něco plánovat. Jsem až pětistý, takže potřebuju uhrát hodně bodů, abych se dostal na challenger. Uvidíme, kam se posunu, nebo ne,“ uzavírá.