FRISBEE – Česká republika se dočkala historicky první titul z mistrovství Evropy v ultimate frisbee! Získala ho na nedávném juniorském šampionátu v Polsku a byly u toho i dvě reprezentantky z Příbrami Klára Čechová s Marií Šmolíkovou.

FOTBAL – Vedení FC Sellier & Bellot Vlašim oznámilo ukončení spolupráce s trenérskou dvojicí Václav Hradecký – Michal Mašek. Následně představilo fanouškům nového trenéra, kterým se stal Daniel Šmejkal, jehož asistentem je Vasil Boev.

FLORBAL – Na závěr přípravy před novou sezonou odletěli boleslavští florbalisté do Švédska, kde odehráli tři utkání v rámci Umeå Scandic Cupu. Na úvod remizovali s hostitelským Team Thorengruppen z Umey 6:6, druhému švédskému sokovi z města Piteå podlehli 8:10 a na závěr hráli s finským SPV nerozhodně 8:8.

TENIS – Kněžmostský tenista Jiří Lehečka se objevil v nominaci trenéra Navrátil na první kolo Davis Cupu v Bosně a Hercegovině.

HORSKÁ KOLA – Ne každý den je posvícení. Platí to i o juniorském cyklistovi Davidu Šulcovi. Ten oblékl reprezentační dres a vydal se na světovém šampionátu. Mistrovství světa na horských kolec se jelo v kanadském Mont- Sainte-Anne. David, člen mladoboleslavského Ivar CS Author Teamu, měl ale smůlu a závod nedokončil. Po defektu musel dlouhé stovky metrů utíkat do depa, rozhodčí ho dále nepustili.

GOLF – Své mistry pro letošní rok znají golfisté z mladoboleslavského klubu. A to jak v pavouku jamkovky, který běžel od května, tak i ve hře na rány. Ve dvoukolovém turnaji se z vítězství mezi ženami radovala Berenika Navrátilová. Obě mužské soutěže, na rány i jamkovku, vyhrál Marek Dědina.

ŘÍJEN

ATLETIKA – Za krásného podzimního počasí se postavilo 74 mužů a žen na start už 93. ročníku Drozdova lesního běhu jednoho z nejstarších běhů na světě. Letošním vítězem se zcela suverénním způsobem start cíl stal současný nejlepší kolínský běžec junior Roman Pazdera. Mezi ženami se nejrychleji s tratí vypořádala kolínská juniorka Eliška Kliková, která doběhla i mezi muži na celkové čtrnácté příčce.

FOTBAL – Fotbalový klub SK Rakovník, který byl nováčkem třetí nejvyšší soutěže, vyměnil trenéra. Novým koučem se stal exreprezentant a bývalý hráč Bundesligy David Jarolím. Na lavičce ale vydržel jen hodně krátce. Po něm usedl na lavičku Jiří Razím.

BASKETBAL – Basketbalový klub z Nymburka získal v říjnu reprezentanta Kapverdských ostrovů Ivana Almeidu. Ten se ale na začátku prosince z klubu pakoval pryč.

ATLETIKA – Nejstarší český maraton – Praha – Dobříš – oslavil v letošním roce 112. narozeniny.

JUDO – Mladoboleslavský judista Adam Kopecký se stal dorosteneckým mistrem světa.

BASKETBAL – Vstup do nové sezony Ligy mistrů se basketbalistům Nymburka mimořádně vydařil. V 1. kole doma porazili posledního účastníka Final Four Bamberg 91:71. Hodně jim k tomu pomohl vydařený nástup do zápasu v podobě šňůry 16:0. Nejlepším střelcem zápasu byl s 24 body Jaromír Bohačík. Deishuan Booker přidal 18 bodů.

LISTOPAD

JIU JITSU – Čtyřikrát startovali na mistrovství světa, ale až letos se poprvé probojovali na stupně vítězů. Čeští závodníci v Jiu jutsu obsadili v Gruzii druhé místo. První skončilo Polsko, třetí Turecko. Česká výprava čítala 28 závodníků, čtyři z nich byli z Kolína. A nevedli si vůbec špatně. Naopak. Do hodnocení národů se počítaly výsledky pouze dospělých. V této kategorii měl Kolín jediného zástupce. Toho nejlepšího. Jan Škarka se ve váze do 70 kg stal mistrem světa ve sportovním jiu jutsu. Následně pak nastoupil ještě v grapplingu, kde obsadil druhou příčku. Mezi veterány se představil Michal Beneš, který také nenašel přemožitele. Vyhrál ve sportovním jiu jutsu. V dobrém světle se představil v kategorii žáci do 13 let Sebastien Macháček, jenž obsadil ve sportovním jiu jutsu třetí místo. Parádní vystoupení kolínských bojovníků zakončila Lucie Jechová, která v kategorii žákyně do 13 let získala dvě zlata. Vyhrála nejenom sportovní jiu jutsu, ale také grappling.

MALÁ KOPANÁ – Mužstvo Kolína se přihlásilo do celostátní soutěže Superliga malého fotbalu.

FOTBAL – Nováček I. A třídy z Hlízova se s novou výzvou popasoval na výbornou. Z patnácti podzimních kol vyhráli čtrnáct, až v posledním utkání podlehli rezervě Českého Brodu. Hlízovským tak právem náleží první příčka v tabulce.

HÁZENÁ – V listopadu sehráli házenkáři Dukly Praha utkání na kutnohorské Klimešce proti soupeři z Brna. Brněnští házenkáři nakonec pražské soupeře porazili výsledkem 33:27.

PROSINEC

FOTBAL – 43 303! Takový byl výtěžek dobročinné aukce, kterou uspořádal 1. FK Příbram. Draženy byly speciální dresy z nedávného domácího zápasu 18. kola FORTUNA:LIGY s pražskou Spartou, které odkazovaly na výročí 30 let od sametové revoluce. Největší zájem vzbudil dres reprezentačního obránce do 21 let Davida Šimka, který byl vydražen za 4 500 Kč. Z pohledu příbramského klubu se jedná o pokračování trendu, kdy finančně pomáhá potřebným (už potřetí). Celková částka tentokrát poputuje na podporu dětského oddělení Oblastní nemocnice Příbram.

BASKETBAL – Oba zástupci Středočeského kraje, kteří se probojovali do republikového finále, získali umístění „na bedně“. Zlaté prsteny budou zdobit hráče ze ZŠ Na Výsluní z Brandýsa Nad Labem, bronzové medaile ozdobily hráče ZŠ Komenského Nymburk. Stříbro připadlo Děčínu.