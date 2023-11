/VIDEO, FOTOGALERIE/ Půlmistrem v nejvyšší okresní soutěží se stali fotbalisté Suchdola. Nic na tom už nemohlo změnit ani poslední letošní kolo. Lídr má šestibodový náskok na Malešov a k tomu odložené utkání na půdě Záboří nad Labem, které se bude hrát až v březnu. Zápas o druhou pozici zvládl Malešov, který doma porazil Chotusice o dva góly. A to domácí ještě osm minut před koncem prohrávali. Hattrick Jakuba Vojty je ale dovedl k výhře. Poslední je nováček ze Záboří.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Sedlec - Křesetice (2:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kaňk – Nové Dvory 3:2 (0:1)

Branky: Jeřábek, Němec 2 – Beran 2.

Malešov – Chotusice 4:2 (1:2)

Trenér Tomáš Frejlach (Malešov): „Náš poslední podzimní zápas se odehrál na velmi těžkém terénu. Vytvářeli jsme si poměrně hodně šancí, jenže ještě v 82. minutě byl stav 1:2. Poté se nám podařilo vstřelit tři góly během osmi minut. Hráli jsme opět na vítězství, které nám bylo odměnou za celým podzimem. Chtěl bych všem klukům poděkovat za podzimní část soutěže.“

Trenér Ladislav Rajm (Chotusice): „Do zápasu o druhé místo jsme bohužel přijeli v oslabené sestavě bez čtyř hráčů základu a při rozcvičce se zranil další. Tomu byla podřízena taktika hrát ze zabezpečené obrany, což se nám dařilo a v poločase zaslouženě vedli 2:1. Domácí měli územní převahu, která pokračovala i ve druhém poločase. Zápas se zlomil asi v 77. minutě, kdy po rychlé kombinaci na dva doteky šel čtyřicet metrů sám na gólmana Luboš Žilka a bohužel sólo neproměnil. Bylo by po zápase. Platilo nedáš – dostaneš, za tři minuty domácí vyrovnali a my šli do kolen. Domácím branka vlila novou krev do žil a zápas ještě rozhodli. Čtvrtá branka v prodloužení vyústila ze hry vabank.“

Branky: Vojta 3, Škrobák – Šimek 2.

Sedlec – Křesetice 2:0 (0:0)

Trenér Vojtěch Vančura (Křesetice): „V prvních patnácti minutách jsme šli dvakrát sami na brankáře, ale nepodařilo se nám vstřelit branku. Pak jsme po zranění museli přeházet sestavu a hoste nás dostali pod tlak, ale do poločasu jsme udrželi čisté konto. Po poločase jsme se nedostali do tempa a udělali jsme dvě hrubé chyby, po nichž jsme dostali dvě branky. Domácí zaslouženě vyhráli 2:0.“

Branky: Hvězda, Svoboda.

Prohlédněte si velkou šanci Sedlece, kterou chytil gólman Domas

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Církvice – Zruč nad Sázavou 4:2 (1:2)

Trenér Tomáš Hruška (Církvice): „Poslední utkání podzimu jsme nakonec zvládli úspěšně. První poločas jsme i přes spoustu našich šancí prohráli. Ve druhém jsme zlepšili pohyb a soupeře takřka k ničemu nepustili. Závěr zápasu se nám povedl a utkání jsme otočili ve svůj prospěch.“

Zastupující trenér Ondřej Jouza (Zruč nad Sázavou): „Po pár náznacích šancí na obou stranách jsme domácím darovali gól, naštěstí oni nám to vrátili a také nám darovali gól. Ještě před poločasem jsme šli do vedeni. Ve druhé půli jsme chtěli byt trpěliví, přežili asi dvacet minut, kdy měli domácí hodně rohových kopů, nicméně vetší šanci si nevytvořili. Poté jsem věřil, že naopak my přidáme z nějaké brejkové situace třetí gól. To se bohužel nestalo, protože jsme situace v přečíslení špatně vyřešili. V 80. minutě jsme dostali vyrovnávací gól po dobře zahraném přímém kopu. V závěru nás domácí přetlačili a vystřelili v 90. minutě vítězný gól, poté z brejku zvýšili. Vzhledem k vývoji zápasu mě mrzí, že jsme si nějaký bod z Církvic neodvezli.“

Branky: Dušek 2, Rajdl, Černý – Zeman 2.

Tupadly – Bílé Podolí 4:0 (3:0)

Branky: Císař, Šemík, Koudelka 2. ČK: 63. Lipták (Tupadly).

Záboří nad Labem – Suchdol ODLOŽENO NA 16. března 2024