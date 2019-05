A kutnohorský tým z Olympie byl zase vidět. V elitní kategorii žen doběhla na třetím místě Martina Fabiánová, která tak skončila bronzová už pošesté v letošní sezoně. „Celý závod jsem běžela na páté příčce. Holky přede mnou byly v běhu silnější, ale já si věřila, že dám těsně před cílem oštěp. A povedlo se,“ oddechla si Fabiánová. Právě na oštěpu její soupeřky na 3. a 4. místě chybovali. V celkovém pořadí středoevropské série pěti závodů drží osmadvacetiletá Kutnohoračka průběžné první místo.

V elitní kategorii mužů měl Olympia Spartan Training dva zástupce. Tomáš Tvrdík chyboval jen na oštěpu a díky tomu se propadl na konečné jedenácté místo. „Když to neběhá, tak to prostě neběhá,“ zoufal si kutnohorský elitní závodník a pokračoval: „Když vám trenér říká, že ty závody do současného tréninkového plánu nezapadají, tak asi ví, o čem mluví. Jediná rozdílová překážka byla oštěp. Letěl krásně, na ten hod jsem fakt pyšný, ale vedle.“

Na 17. místě dokončil závod v mužské elitě i Michal Pavlík, který si pochvaloval překážky: „Základ bylo trefit oštěp. Nebyl jednoduchý, ale jsem rád, že se mi povedl. Ostatní překážky jsem si pohlídal. Ačkoliv jsem neměl moc tah do kopců, tak naopak s břemeny se mi běželo a šlo dobře.“

V rámci série je Pavlík momentálně osmý, Tvrdík se pohybuje na páté pozici.

Bronzovou radost pro Olympia Spartan Training Kutná Hora udělal i Richard Hrčkulák ve své věkové kategorii 50-54 let. Získal tak svou druhou letošní bronzovou medaili! V rámci CEU série je své věkové kategorii průběžně čtvrtý. Před blížícím se ME v Itálii tak Hrčkulák potvrdil svou vzestupnou formu.

Olympia Spartan Training KH v Zakopaném

Tomáš Tvrdík – 41:21 (11. v elitě M, 12. celkem)

Michal Pavlík – 43:00 (17. v elitě M, 21. celkem)

Martina Fabiánová – 45:51 (3. v elitě Ž, 48. celkem)

Richard Hrčkulák – 52:02 (3. v Age Group 50-54, 127. celkem)