Jejich boje na více jak dvacetikilometrové trati začnou v sobotu ráno. V neděli se pak běží týmový závod států, kde má naše město také zastoupení. Za tříčlenný český mančaft žen poběží Martina Pavlíková.

Prohlédněte si profily vše závodníků Olympia Spartan Training KH. Jde o nejpočetnější výpravu nominovaných v historii vrcholných akcí Spartan Race.

Jakub Vrbenský

Věk: 24 let

Bydliště: Kutná Hora

Kategorie ME: Age Group 18-24 let

Cíle na ME: mým cílem je podat co nejlepší výkon.

Oblíbené a neoblíbené překážky: mám rád ručkovací Multirig. Naopak nemám rád nošení břemene.

Martina Pavlíková

Věk: 28 let

Bydliště: Kutná Hora

Kategorie ME: elitní ženy

Cíle na ME: cíle si nikdy moc nedávám. Pokud bych dokončila do desátého místa, budu spokojená. A když se povede skončit v první pětce, budu nadšená.

Oblíbené a neoblíbené překážky: moc se těším na ručkovací překážky. Naopak se netěším na pytel s pískem, ten na západě má jiný tvar a hůř se nosí. A snad také zase nevyhořím na oštěpu.

Martina Kunovjánková

Věk: 29 let

Bydliště: Praha

Kategorie ME: Age group 25-29 let

Cíle na ME: zaběhnout si svůj první zahraniční závod, doběhnout bez zranění, s co nejmenším počtem angličáků a celý si ho užít i s atmosférou kolem.

Oblíbené a neoblíbené překážky: oblíbenou překážku nemám, ale nevadí mi různé balanční překážky a nošení břemen. Moc se netěším na dlouhé ručkovací překážky.

Michal Pavlík

Věk: 29 let

Bydliště: Kutná Hora

Kategorie ME: Age Group 30-34 let

Cíle na ME: rád bych minimálně obhájil loňské 10. místo z kategorie 25-29 let. Nyní jsem o věkovou kategorii výš, tak jsem sám zvědavý, jaká bude konkurence. Hlavně dokončit ve zdraví a užít si nádherný závod. A přežít vedro, které má být.

Oblíbené a neoblíbené překážky: oblíbených je hodně, ale vyzdvihnu ty adrenalinové, kde člověk nikdy neví, jak to dopadne, i když je má natrénované. Takže chci uspět na oštěpu a slacklině. Neoblíbenou překážkou bude opět nošení pytle s pískem a kýble se štěrkem.

Tomáš Tvrdík

Věk: 33 let

Bydliště: Kutná Hora

Kategorie ME: elitní muži

Cíle na ME: mým cílem je top 15. Je to rok od roku těžší udržet se v úplné špičce, ale rád bych překonal své maximum ze spartanského ME, kterým je 16. místo.

Oblíbené a neoblíbené překážky: neoblíbené jsou prudké kopce a zima. A doufám, že alespoň jedno z toho v Itálii nebude. Oblíbené překážky jsou asi všechny ručkovačky, nejvíce mám v poslední době rád Twister.

Martina Pohořalá

Věk: 44 let

Bydliště: Krakovany

Kategorie ME: Age Group 40-44 let

Cíle na ME: přežít a neumřít. Absolutně nevím, do čeho jdu a co mohu očekávat. A vzhledem ke stavu natažené achilovky z intervalů z minulého týdne to bude fakt boj. Netroufám si ani pomýšlet na umístění v top 10.

Oblíbené a neoblíbené překážky: asi šplh je pro mě odpočinková překážka, za odměnu. Na něj se vždy těším. Neoblíbené jsou ty, co mi nejdou, což je v podstatě všechno, poněvadž jsem játro.

Monika Andělová

Věk: 49 let

Bydliště: Kolín

Kategorie ME: Age Group 45-49 let

Cíle na ME: jedu závodit poprvé na takhle velký mezinárodní závod, tedy jedu hlavně nasávat atmosféru, poznat prostředí a především posbírat spoustu sportovních zkušeností. Je to můj první Spartan mimo středoevropský region. Jsem odhodlaná a připravená tomu dát maximum, co půjde. Na jaké místo to bude stačit, to si netroufnu hádat.

Oblíbené a neoblíbené překážky: asi teď mnoho spartanů naštvu, ale mě baví oštěp. Jsem spíše silovější nátura, takže mi nějak moc nevadí silové překážky. Marně přemýšlím nad neoblíbenou. Asi šplh a slackline.

Richard Hrčkulák

Věk: 51 let

Bydliště: Kutná Hora

Kategorie ME: Age Group 50-54 let

Cíle na ME: vždy si stanovuji čas, pod který bych chtěl doběhnout. Rád bych ME dokončil pod 3,5 hodiny. Čím lepší umístění z toho bude, tím větší budu mít radost. Nejvíce se však těším na všechny skvělé lidi z Olympie a na parádní závod se skvělou atmosférou.

Oblíbené a neoblíbené překážky: oblíbené mám lezeckou stěnu Z-Walls, oštěp, šplh a vodní překážky. Naopak neoblíbený je pytel. Ať už na zádech nebo kladce.