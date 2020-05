Hlavní organizátor velké sportovní události Karel Ptáček měl jasno hned, jakmile se zavřely školy. Olympiáda nebude. „V devítkách bylo mnoho dobrých žáků, kteří letos vyjdou,“ mrzelo ho rozhodnutí. V rozhovoru pro Deník ale ukázal i na vrcholové sportovce: „Ti se musí vypořádat s přeložením hlavní olympiády!“

Vzhledem ke koronavirové pandemii jste rozhodli, že kutnohorskou olympiádu škol odložíte na rok 2021. Kdy padlo definitivní rozhodnutí?

Rozhodli jsme se okamžitě po objevení koronaviru a zavření škol, protože bylo jasné, že padnou všechny meziškolní sportovní soutěže, které se měly do olympiády konat. V plánu byly basketbal, volejbal nebo atletika pro všechny kategorie. Nikdo navíc nevěděl, jak dlouho budou školy zavřené. A pokud by je otevřeli, žáci by museli stejně dohánět učivo.

Jde o velkou komplikaci z hlediska organizátora? Přeci jen už jste museli mít sehnané peníze a dělat objednávky.

Měl jsem připravenou objednávku medailí, ale stačil jsem ji včas zarazit. Zatím jsme neutratili ani halíř. Dostali jsme dotaci od města a celou ji vrátíme.

Nejhorší na všem tedy je, že celý proces žádosti budete muset absolvovat znovu.

Ano, opět podáme žádost o dotaci a věřím, že bude kladně vyřízena, protože město je spolupořadatelem her. Budeme znovu zajišťovat sportoviště, připravovat žáky a shánět rozhodčí. Zkrátka vše, co je s organizováním spojené, se bude muset podstoupit nanovo.

V červnu mají na Olympii mítink

KAREL PTÁČEK je celoživotní sportovec a pedagog. Momentálně mu je 72 let a užívá si aktivního důchodu. Žije se svou manželkou v bytě na sídlišti v Kutné Hoře. Jako učitel se věnoval hlavně tělesné výchově a přírodopisu. V závěru své kariéry byl dokonce ředitelem ZŠ T. G. Masaryka. Celý život zasvětil atletice na stadionu Olympia, kde v posledních letech vede jako předseda znovu obnovený oddíl SKP Olympia Kutná Hora a stále ještě trénuje žactvo.

Nejvíce asi mrzí zrušení olympiády letošní deváťáky, kteří o velkou sportovní událost přijdou.

Bohužel pro ně ano. V devítkách bylo mnoho dobrých sportovců, kteří letos vyjdou. Situace je taková, jaká je. Co by měli říkat vrcholoví závodníci, kterým byla olympiáda také o rok odložena. Někteří tam dokonce chtěli končit kariéru vzhledem ke svému věku. Nedá se nic dělat. Zdraví je přednější.

Věříte, že se v letošním roce nějaká sportovní akce uskuteční?

Věřím, že ano. Určitě ne ale školní. Na druhou stranu atletický svaz vypsal již soutěže pod názvem „Spolu na startu“. První akce se koná prvního června. Hlavní mítink bude na Kladně, ale v ten samý den budou závody pro mládež minimálně na sto stadionech v republice. Včetně toho u nás na Olympii. Samozřejmě za splnění všech podmínek, jež nařídí vláda.

Zeptám se vás jako dlouholetého pedagoga. Jak podle vás děti zvládnou přechod do dalšího ročníku? Nebude jim chybět vzdělání? Nebudou muset učitelé potlačovat určitou rebelii?

Jak vím od svých svěřenců, které nyní trénuji, tak mají učiva poměrně hodně. Pedagogové jim nakládají dost. Na druhém stupni jde o podobné samostudium jako na vysoké škole. Někde probíhá video výuka, ale není to ono. Hodně věcí si musí děti hledat samy. Kdo má buňky a chuť, tak se naučí učit. V tom vidím výhodu. Kdo nechce, tak u něj bude mít volno spíše negativní dopad.

Dovedete si představit, že byste svou výuku přírodopisu řešil momentálně s dětmi přes počítač?

Představit si to moc nedovedu, ale musel bych. (smích) Některá látka není přes počítač vhodná. V devítce se probírá mineralogie a ty musí vidět. V osmé třídě je člověk a savci. Tohle téma si dovedu představit přes počítač. I botaniku. Ale když mají živou pomůcku, tak je vše mnohem lepší.

Vy sám jste v rizikové skupině. Zvládáte pandemii v pohodě? Máte obavy?

Obavy z koronaviru mám pořád. Je jasné, že virus nezmizí, ani když se uvolní všechna opatření. Dokud se nenajde lék nebo vakcína, tak tady stále bude. Nejde o obyčejnou sezonní chřipku. Musím se pořád chránit a pořád si dávat pozor.

Rušení sportovních akcí nepamatuje

Jste celou dobu s manželkou v bytě nebo vyrážíte i do přírody?

Většinou jsme doma. Když mohu, tak vyjedu na chatu. Tam nikoho nepotkám. Občas se jdeme projít i večer, když jsou ulice prázdné. Být pořád doma, to nejde. Doma se snažím i cvičit, abych byl v pohybu.

Minulý týden jste jako jediný zastupitel chyběl na zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se mimořádně konalo ve sportovní hale Klimeška. Co byste vzkázal lidem, kteří by vám chtěli neúčast vyčítat?

Jsem v rizikové skupině a mám doopravdy strach. Jsou vždy dvě možnosti. Buď koronavirus dostanu, nebo ne. A pokud ho dostanu, tak buď přežiji, nebo zemřu. Zastupitelstvo být muselo, ale každý zastupitel měl mít nejen roušku, ale i respirátory, což nebylo. Navíc mělo zasedání trvat maximálně dvě hodiny. Jak vím, skončilo zase pozdě večer, což je pro mou skupinu lidí neúnosné.

Pojďme zpět ke sportu. Pamatujete si během svého života, že by se zrušila větší sportovní akce kvůli čemukoliv? Napadá vás něco?

Doopravdy mě nic nenapadá. Soutěže probíhaly v každém počasí. Nemohu si na nic vzpomenout.

V rámci školy pamatujete nějaké delší přerušení výuky?

Už je to hodně dlouho, kdy byly uhelné prázdniny kvůli mrazu. Ty trvaly zhruba týden, maximálně deset dní.

V místním atletickém oddíle SKP Olympia jste stále předsedou. Jaký plán jste si nastavili v nejbližších dnech? Začnete s tréninky?

Situace je složitá, máme hodně tréninkových skupin. V každé z nich je zhruba třicet dětí. Situace bude lepší, až bude smět trénovat sto lidí pohromadě. Dělat desetičlenné skupiny je nyní problematické, ale zvládáme to. Máme velký stadion. Navíc v době, kdy nechodí žáci do školy, trénujeme i dopoledne, abychom se všichni prostřídali.