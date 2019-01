Kutná Hora /ROZHOVOR/ - Kutnohorská sportovní hala Klimeška hostila v úterý 15. ledna první zápas finále házenkářského poháru. „Domácí“ Dukla Praha prohrála s Karvinou 26:29. V jejím dresu byl vidět také kutnohorský odchovanec Ondřej Šimůnek. Nejen jemu tleskala zaplněná tribuna, na kterou se vměstnalo 600 fanoušků.

Kutnohorský házenkář Ondřej Šimůnek v dresu pražské Dukly. | Foto: DENÍK/Ladislav Adámek

Báječnou atmosféru si domácí hráč naplno užíval, byť do hry zasáhl až ve druhém poločase.

Ondro, v prvé řadě, jaký byl úterní finálový zápas v Kutné Hoře? Kdy se podle vás rozhodlo o prohře o tři branky?

Kolem dvacáté minuty druhé půle jsme měli špatný úsek hry. Nechali jsme se vyloučit. Někteří zbytečně, včetně mě. Pak jsme nedali další brankové příležitosti, které úterní zápas zlomily.

Paradoxně, když jste ve druhém poločase nastoupil, tak jste dotáhli čtyřbrankové manko.

Hra se hezky zvedla. Doufám, že naše střídání bylo dobrým impulsem. Vše bylo v tu chvíli doprovázené skvělým útokem. Bohužel, výsledek jsme nakonec nedotáhli.

Z čeho vyplynulo vaše menší herní vytížení? Hrál jste až ve druhé půli posledních dvacet minut. Je to součástí taktiky?

Střídání vychází z letošní formy. Na mém postu v obraně se střídám s druhým hráčem. Jemu se v letošní sezoně hodně daří. Zákonitě dostává více příležitostí. Objektivně říkám, že se mu daří více. My jsme spolu úplně v pohodě. Hlavně ať se jednomu z nás vede a jsme přínosem pro tým. Více neřešíme.

Odveta vás čeká příští týden v Karviné, kde vás čeká také vyprodaná hala, ale mnohem bouřlivější atmosféra. Jak vidíte své šance na zisk trofeje s mínus třemi góly?

Šance je vždy, přestože zápas začíná skórem mínus tři z našeho pohledu. Viděli jsme sami, že je v Karviné možné hrát velmi vyrovnanou partii. Když zahrajeme na hranici našich možností, tak máme šanci. Zbraně neskládáme.

Jak jste si užil samotný zápas v domácím prostředí kutnohorské haly? Nástup jste měl doprovázen bouřlivými ovacemi.

Je to krásné. Po podzimním extraligovém zápase s Brnem, který jsme v hale na Klimešce hráli, jsem nevěřil, že se do Kutné Hory někdy vrátíme. Už na podzim to byl perfektní zážitek. Také byla plná hala. Nyní jsem věřil méně, že bude vyprodáno, protože se o utkání nevědělo tolik dopředu. Výsledek byl úžasným překvapením. Mohu děkovat všem, kteří přišli. Udělat si čas uprostřed týdne na takový zápas je perfektní. Mohu říct, že jsem pyšný na své město.

Jste v těchto domácích zápasech více nervózní?

Nemám sice odehráno ještě tolik zápasů, ale už se nenechám moc ovlivnit atmosférou. Spíše se těším, ale příjemně. Když jdu do hry, tak jsem první dva útoky nervóznější, protože nevím, jak se vše povede. Jakmile se člověk chytne, tak z něj vše spadne. Všechno jsem si užíval.

Kdy jste vlastně skončil v Kutné Hoře a jak jste se ocitl v Dukle?

Rád bych řekl, že jsem v Kutné Hoře nikdy neskončil. Musel jsem odejít v kategorii dorostu, kde jsem hrál primárně za dukelské týmy, ale jakmile jsem se probojoval do A týmu, tak bylo mojí snahou pomoci kutnohorské házené a zahrát si s kamarády. Měl jsem ze začátku udělaný střídavý start, abych mohl hrát za oba mančafty.

Jak často nastupujete za Kutnou Horu momentálně ve druholigových zápasech? A kolik duelů ještě do konce ročníku stihnete?

Podzim vyšel relativně dobře. Stihl jsem zhruba půlku zápasů Kutné Hory. Byl jsem rád, že jsem mohl pomoct. Na jaře by to mělo být podobně. Kutnohorský tým je i beze mě velmi dobrý a má velkou perspektivu.

Co ve své kariéře považujete doposud za největší úspěch? Jde o mistrovský titul z předloňského roku?

Stoprocentně ano. Za úspěch považuji i postup do semifinále Challenge Cupu, kde jsme prošli přes tři silné soupeře. Pokud bych mohl brát i jako úspěch účast, tak je to určitě reprezentace.

V poháru jste letos došel nejdál, nebo už jste někdy vyhrál celou soutěž?

V poháru je to pět let zpátky, kdy jsme ho vyhráli. V áčku jsem tehdy začínal, takže můj přínos byl spíše psychologický. Kluky jsem podporoval více z lavičky než na hřišti.

Dukla hraje i evropské poháry. Je reálné, že by se jeden zápas odehrál i v Kutné Hoře?

Hala na Klimešce by asi kritéria splňovala, ale musela by se nechat extra schválit, protože se v ní ještě nikdy evropský pohár nehrál. Co mám informace, tak se zápasy odehrají v hale na Slavii, kde jsme na prostředí zvyklí.