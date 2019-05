Jaké jsou vaše hlavní sportovní cíle pro rok 2019?

Mým prvním cílem bude každopádně mistrovství Evropy na konci května a tím největším pak mistrovství světa na konci srpna. Světový šampionát je zároveň kvalifikací na Olympijské hry v Tokiu, postoupí prvních devět skifařů.

Mezi vrcholovými sportovci se asi už teď všechno točí kolem příprav na LOH v Tokiu. Na kterou předešlou olympiádu nejraději vzpomínáte a s jakými sny do metropole Japonska poletíte?

Pokud se kvalifikuju, bude to už moje pátá olympiáda. Pokud zalovím v paměti, vzpomínám nejraději na londýnskou a pekingskou – co se týče organizace i diváckého zájmu byly tyto dvě olympiády odskočené. Co se týče cílů, budou v případě mého startu v Japonsku jen ty nejvyšší. Jedinou metou, na kterou jsem ze sportovních trofejí nedosáhl, je právě zlatá olympijská medaile.

Co všechno obnáší příprava na tak velký sportovní svátek?

Příprava je víceméně stejná jako v případě mistrovství světa, je to ale samozřejmě více o nervech a obecně psychické přípravě. Hlavní je být zdravý, nenechat se ničím rozhodit a plně se koncentrovat na samotný závod.

Už jste v zemi vycházejícího slunce někdy byl? Zjišťujete si předem, jaké budou sportovní a klimatické podmínky, jaké jsou tamní zvyky, nebo se třeba učíte základní fráze v japonštině?

V roce 2005 se v Japonsku konalo mistrovství světa, pro mě to byl premiérový šampionát na skifu. Strávil jsem tam skoro tři týdny, klimatické podmínky i veškerá další místní specifika jsem tak stačil dobře poznat. Co se týče jazyka, pokusím se něco před samotnou olympiádou ještě dohnat.

O vás se dobře ví, že do přípravy na vodu zařazujete i kolo a lyže. Bude tomu tak i letos?

Lyže v mé zimní přípravě opět nechyběly. Především tedy běžky, na sjezdovkách jsem to příliš nepřeháněl. Na kole jsem již letos párkrát byl, teď se navíc blíží závod Kola pro život v Mladé Boleslavi, kde budu startovat. Moc se na to těším, jen mám v plánu se před samotným startem ještě trošku rozjezdit.

Na závodě KPŽ v Mladé Boleslavi jste už víceméně považovaný za místního. Proč vás baví právě tenhle podnik?

Není to o tom, že bych chtěl jezdit jen do Boleslavi – ačkoliv se mi trať i organizace moc líbí. Vzhledem k termínovce veslařské sezony a mojí přípravě je to jeden z mála závodu seriálu KPŽ, který mám možnost absolvovat. Každý rok se těším a letos tomu nebude jinak.

Na co se návštěvníci areálu Krásná louka mohou v souvislosti s vaší letošní účastí v městě aut těšit?

Stejně jako loni bude letos k dispozici autogramiáda, dorazí se mnou také milá společnost v podobě Taťány Gregor Brzobohaté. Celá akce navíc odstartuje již v pátek celodenním sportovním programem pro děti včetně večerního závodu s rozsvícenými čelovkami a následným opékáním vuřtů.

Přijedete s celou rodinou, nebudou závodit i vaše děti?

Já se chystám hlavně se synem Matyášem, kterého chci nechat závodit – loni ho to navíc strašně bavilo.

Co byste popřál seriálu Kolo pro život do letošní 20. sezony?

Hlavně hodně závodníků a minimum pádů, rozumných návštěvníků a spoustu zábavy pro všechny.

Jaké budou vaše sportovní ambice v samotném závodě?

Loni jsem skončil na 50. místě, letos bych byl spokojen s umístěním do první stovky. Přeci jen se mi blíží Mistrovství Evropy, takže nemůžu jet zcela na doraz. Ale věřím, že nasadím minimálně svižné tempo a nebudu úplně na chvostu.