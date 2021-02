Jedno z největších sportovních center v Kutné Hoře pro děti a dospělé je také již delší dobu zavřené. „Online tréninky neděláme,“ sdělila majitelka sportovního klubu Jitka Brachovcová a vysvětlila proč: „Pro dospělé máme totiž za normálních okolností hlavně tréninky na strojích jako K2 Hiking, Jumping, Spinning a další nebo s nářadím, což jsou Funkční trénink či Fly Yoga. Dětem jsme alespoň doporučili posilovací a protahovací lekce z internetu. Netroufáme si jim dávat domácí online gymnastické tréninky, aby se někdo nezranil. Gymnastika je náročná i na prostor. Proto online hodiny nemáme a studio je zavřené.“

Naděje by mohla přijít s rozvolněním sportu alespoň venku. „V tuto chvíli to ale také nejde. Musíme čekat, co vláda vymyslí.“ Jitka Brachovcová neřeší jen zavřené tělocvičny, ale také náklady spojené s provozem Alfa klubu, který má od města pronajatý. S nájmem podle ní až takový problém není, ten je záměrně nižší, jelikož celá stavba „prožere“ mnoho energie. „Platíme velké zálohy na topení i elektřinu, a ty se každoročně zvyšují. Udivilo mě, že v ročním vyúčtování nám vrátili za elektřinu minimum. Přitom jsme měli půl roku zavřeno,“ mračila se majitelka oddílu. „Uvidíme, jak dopadne vyúčtování plynu.“

S obtížnou situací se Brachovcová snaží bojovat pomocí svých vlastních prostředků. „Od státu dostávám jen kompenzační bonus, což nestačí ani na zálohy na energie v Alfa klubu, natož pak na nájem a další položky. Ve školách, když nyní necvičíme, nájem za tělocvičny neplatíme, to mi trochu pomohlo,“ prozradila.

Hodně se řeší, jaké dopady bude mít sportovní výpadek na mládež. Obzvlášť u gymnastiky je každá přestávka hrozně znát. „Je to průšvih,“ zdůraznila Brachovcová, „děti nám postoupily na mistrovství Evropy i světa. Nakonec se bohužel šampionáty nekonaly, ale je na ně nutná pořádná příprava, aby nedošlo ke zranění dětí při soutěži. Jedna pražská trenérka dělá online gymnastické tréninky pro závodnice doma, ale já si to nedovedu představit. Trénovat salta v malém obývacím pokoji s rodiči, kteří nejsou trenéři gymnastiky, je nebezpečné.“

„Sport je nutný, jinak děti i dospělí půjdou nejen fyzicky hrozně dolů. Jsou nyní zvyklé sedět u počítače a nic nedělat. Jsem zvědavá, kolik se jich ke sportu vůbec vrátí,“ obává se Brachovcová. „Nejsem odborník ohledně covidu. Udivuje mně, že se řeší očkování, ale neřeší nové účinné léky. Nevidím výsledky z nouzového stavu, že by se něco lepšilo, ačkoliv je vše zavřené. Myslím si, že ve sportu by se tolik lidí nenakazilo, aby museli téměř celý sektor zavřít. Sport u lidí zvyšuje imunitu, zlepšuje zdravotní stav, odolnost, a to je nyní potřeba. Navíc když nás stát nepodpoří ani finančně, tak se může stát, že spousta podnikatelů ve sportu bude muset skončit,“ dodala majitelka Fit Studia JB.

„Cvičení je můj život, proto se snažím, abychom situaci dokázali finančně zvládnout a po šestadvaceti letech nemuseli Fit studio JB zavřít, ale i když se snažím o pozitivní myšlení, věnuji se sportu doma i venku, tak z toho mám problémy se spánkem. Doufám, že již brzy situace zlepší,“ přála si Jitka Brachovcová.