Nové Veselí B – Kutná Hora 39:19 (18:8)

Domácí letos v soutěži jasně dominují, po osmi odehraných kolech měli na svém kontě plný počet šestnácti bodů za osm vítězství a vysoce aktivní skóre 247:177. To Sparta měla na šestém místě vyrovnanou bilanci čtyř domácích vítězství a čtyř venkovních porážek. Do sobotního utkání nastupoval domácí Sokol v roli zcela jasného favorita. To také potvrdili výhrou výrazným rozdílem zcela zaslouženě. Jejich brankáři si připsali jedenáct zákroků, střelecky se nejvíce prosazovala dvojice Rubáč (8) a T. Kršek (6).

„Do zápasu jsme nastoupili ve velmi improvizované sestavě s pouhým jedním hráčem na střídání, což se proti velmi kvalitnímu domácímu týmu začalo projevovat na hřišti i na skóre hned od začátku utkání. Domácí nás převyšovali prakticky ve všech herních činnostech a po zásluze bez problémů zvítězili,“ sportovně přiznal asistent trenéra Sparty Kutná Hora Jiří Červenka. „Nyní se již musíme soustředit na příští zápas v Českých Budějovicích, kde bychom už měli být v podstatně lepší sestavě. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hráčům za nasazení a bojovnost, i když to tentokrát na zisk bodů nestačilo,“ přidal asistent.

Sestava a góly: Valeš – Hovorka 9, Brož 4, Budiš 2, D. Polívka 2, Novák 1, Šnajdr 1 a Š. Veselý Š.

V desátém kole 2. ligy mužů zajíždí tým Kutné Hory v sobotu 27.listopadu do Jižních Čech, kde nastoupí od 13 hodin ve sportovní hale týmu TJ Lokomotiva České Budějovice.