Nymburk nasadil tempo a od začátku jasně dominoval. „Začali jsme agresivně a pomohlo nám, že oni minuli několik otevřených střel. Měli jsme ale svou strategii a ta fungovala. Bojovali, hráli jsme s energií a přístupem, jaký od našich hráčů očekáváme. Díky tomu přišlo sebevědomí. Je to pro nás velké vítězství, ale nechceme se tím nechat uspokojit. Stále se chceme zlepšovat a hrát takto dobře pravidelně,“ rozplýval se po zápase trenér vítězného mužstva Oren Amiel. „Já považuji Dijon za tým s jedním z nejlepších systémů, proti jakým jsme kdy hrál. S tím jsme se dokázali popasovat, ale oni evidentně museli mít nějaký problém. Třeba to, že teď dlouho žádný zápas nehráli. Ale já nelituji sám sebe, tak nebudu litovat je. Je to pro nás prostě velké vítězství proti týmu opravdu vysoké úrovně s opravdu kvalitním koučem a hráči,“ chválil Amiel.

Obrovskou radost ze senzačního vítězství měli pochopitelně i hráči. „Byl to od nás dobrý zápas, předvedli jsme velký boj. Ale stále máme ještě na čem pracovat a musíme se soustředit na další zápasy,“ radoval se Stephen Zimmerman, hráč Nymburka.

Ten si hned vzpomněl na první vzájemný zápas. „V prvním utkání jsme byli zatavení, ale teď jsme jim to chtěli vrátit. Ta energie a intenzita tam byla od prvních minut. Pět bloků je hezkých, tolik jsem jich v Lize mistrů ještě asi neměl. Rád bych měl i více doskoků, ale já se hlavně snažil držet jejich pivota na zádech a míče pak sbírali ostatní, hlavně Hayden Dalton. Jsem rád, že se nám povedlo zaskočit soupeře a pak to udržet. Věděli jsme, že prvních pět minut druhé půle bude důležitých a zvládli jsme to a soupeře nepustili zpět do zápasu,“ usmíval se spokojený Zimmerman.

Překvapení z tak dobrého výkonu a hlavně výsledku neskrývali ani ty nejzkušenější. „Já myslím, že jsme čekali spoustu věcí, ale že to na konci bude o čtyřicet bodů, tak to asi nečekal nikdo. Nějaké volné střely měli a my jsme pak s tím taky hodně kalkulovali. Nechávali jsme takové polovolné střely a oni toho nedokázali využít. Naše obrana fungovala přesně tak, jak jsme si řekli,“ hodnotil utkání nymburský zkušený borec Vojtěch Hruban.

Domácím se dařilo na doskoku, naopak hosté se veli trápili v přesnosti zakončení. „Já jsem rád, že jsme doskok vyhráli, byl to ten úplně hlavní cíl. Že má soupeř úspěšnost střelby jen dvacet osm procent, to jsem sem tam zažil, ale rozhodně se to nestalo nám a v nějaké evropské soutěži. Občas to vidíme v české lize, ale na úrovni Ligy mistrů jsem to asi ještě neviděl nikdy. My jsme slušně bránili a oni pak už byli pod takovou dekou, že co dokázali zazdít, bylo hodně pod jejich úroveň,“ řekl Hruban.

19. ledna hraje Nymburk poslední utkání s Tofasem Bursa. „Budeme chtít ten poslední zápas vyhrát. Když budeme mít jasný postup, tak to bude fajn, na druhou stranu asi budeme muset furt tu Bursu porazit, abychom šli z prvního místa,“ přeje si Hruban.

