Pálení čarodějnic přeměnili florbalisté na pálení kilokalorií. Zapojte se také

Florbalisté budou v dubnu pálit. A vyzývají i veřejnost, ať se připojí. S heslem „duben, ještě tam budem“ je třeba navázat na březnový program v podobě běhání a chození a rozšířit repertoár možných činností. V dubnu bude FBC Kutná Hora společně sbírat spálené kilokalorie a jak na to, a co to vše obnáší se dozvíte níže.

Florbalisté se nenudí ani v lockdownu. Na duben se chystají pálit kilokalorie. | Foto: archiv klubu

Celý měsíc přihlášení sbírají kilokalorie z veškerých aktivit. Okruh aktivit není omezen, a tak se může zapojit opět opravdu každý. Počítá se procházka se psem, brusle, kolo, běh, cokoliv. Výslednou proměnou je pouze počet kilokalorií z těchto aktivit. Na každou aktivitu je třeba si v mobilním telefonu nebo hodinkách zapnout určenou aktivitu. Aplikace ke stažení naleznete v Google Play či App Storu. Doporučená aplikace jsou na iPhonu či Apple Watch je Aktivita a na Androidu např. SportrActive, případně vaše nativní aplikace. Pokud není v aplikaci daná činnost uvedena, změřte ji pomocí chůze či běhu. Hodnoty se sbírají ve formuláři přiloženém níže na týdenní bázi a vyhodnocení probíhá vždy v pátek na sociálních sítích a webu. Trvání soutěže je od 1. do 30. dubna 2021. Nastavena je i hranice pro jednotlivé skupiny, kdo splní jednotlivé milníky, čeká na něj sladká odměna. Akce je určena i pro rodiče a nečleny kutnohorského florbalového klubu. Milníky a hranice jednotlivých kategorií.Zdroj: fbckutnahora.cz Odkaz pro přihlášení

Odkaz pro zadávání výsledků



Termíny odevzdávání výsledků - vždy vkládáte sumu kilokalorií za celý předchozí týden

8. 4. - 23:59

15. 4. - 23:59

22. 4. - 23:59

30. 4. - 23:59 Zpátky v čase: Nové Dvory derby v I. B třídě do vítězství nedotáhly Přečíst článek ›