/VIDEO, FOTOGAERIE/ Další cenné tři body si do divizní tabulky připsali florbalisté Kutné Hory, kteří na své palubovce přehráli tým Panthers Praha Boys U 23 rozdílem pěti branek. Svému sokovi tak utekli na šest bodů a v tabulce se drží na parádním pátém místě se ziskem rovných třiceti bodů. Je to důležitá výhra také vzhledem k vyřazovacím bojům.

Z florbalového utkání divize mužů Kutná Hora - Panthers Praha Boys U23 (7:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kutná Hora – Panthers Praha Boys 7:2

Domácí hráči sice dvakrát prohrávali, to jim nakonec ale vadit nemuselo. Diváci čekali na vedoucí branku skoro sedmnáct minut. Jako první rozvlnil síťku hostující Kočandrle, ještě do přestávky srovnal Vávra. Na začátku druhé třetiny dal gól Pech z hostujícího mužstva a Panteři drželi vedení až do 36. minuty. Pak vyrovnal Chalupa a stejný hráč poslal Kutnou Horu poprvé do vedení. V poslední části stříleli branky už jen domácí a byly hned čtyři. Nakonec z toho bylo celkem jasné vítězství.

„První dvě třetiny jsme se rozehrávali. Soupeř nás docela tlačil. Naštěstí druhá třetina byla zlomová. Začali jsme více střílet a tlačit se do brány, což bylo klíčové. Třetí třetina už byla jasně naše. Máme důležité tři body do tabulky. Děkujeme divákům a soupeři za zápas,“ uvedl na klubových webových stránkách kouč kutnohorského mužstva Adam Rowe.

„Klasicky okleštěná sestava, která dokázala dlouho vzdorovat. Škoda, že nám v závěru došly síly. Na kdyby se nehraje, takže o naší produktivitě mluvit nebudeme,“ řekl krátce hostující trenér Jan Sysel.

Branky: 19. Vávra, 36. a 38. Chalupa, 41. a 53. Martin, 47. Staňo, 60. Michal Trník - 17. Kočandrle, 22. Pech. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Třetiny: 1:1, 2:1, 4:0.

FBC Kutná Hora: Bochníček – Jedlička, Chalupa, Martin, Zelený, Vávra, Michal Trník, Marek Trník, Petrásek, Schwarz, Listík, Spurný, Danda, Tvrdík, Staňo, Vojtěch.