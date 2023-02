„Skvělý úvod zápasu, který jsme mohli mít v klidu pod kontrolou. Pak jsme ale soupeře pustili do zápasu zbytečnými vyloučeními a nedůrazem v zakončení,“ řekl k zápasu Jiří Vokřál, asistent trenéra Kutné Hory. „V prodloužení jsme pak potřebovali dva góly, abychom skutečně vyhráli. Skvělá prověrka před play up, sezona nám právě začíná,“ dodal Vokřál.

Krajská liga: Čtvrtfinále urvalo Slaný, předkolo si zahraje Kutná Hora a Hvězda

„Klasicky super zápas s Kutnou Horou, tohle je přesně to, proč nás tyto zápasy s nimi baví. Lepší zakončení sezony jsme si nemohli přát. Kromě výhry tomu z našeho pohledu nechybělo nic,“ liboval si i přes porážku v prodloužení hostující trenér Miroslav Svoboda. „Já už teď můžu jen všem klukům poděkovat za tuhle sezonu a soupeři popřát hodně štěstí do play off. Postup by si zasloužili,“ přidal Svoboda.

Branky: 5. Listík, 6. Pešl, 25. Rejna, 33. Spurný, 40. Pešl, 43. Rejna, 50. Hampl, 63. Tvrdík - 26. Havrda, 29. Ferdan, 32. Ferdan, 35. Ferdan, 37. Kořínek, 46. Ferdan, 58. Blecha. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:2. Diváci: 120. Zásahy brankářů: Dlouhý 24 - Mauer 26. Třetiny: 2:0, 3:5, 2:2, - 1:0.