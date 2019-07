Alleghe (Itálie) - Poprvé jako manželský pár absolvovali Mistrovství Evropy Spartan Race 2019 Martina a Michal Pavlíkovi. V italských Dolomitech si doběhli poslední červnovou sobotu pro přední pozice svých kategorií.

Martina a Michal Pavlíkovi z Kutné Hory na ME Spartan Race 2019 v Dolomitech. | Foto: Michal Pavlík st.

Oba startovali na ME za podpory Města Kutná Hora, Martinu navíc podpořil i Středočeský kraj a ta se odměnila skvělým výkonem. Pavlíková, která letos na klasických závodech nebyla horší než třetí, doběhla jako celkově osmá žena Evropy. Trať dlouhou 22 km zvládla za 3 hodiny a 23 minut. "Loni jsem vyhrála svou věkovou kategorii, kterou bych ovládla i nyní. Letos jsem však startovala v elitě a byl to pěkný boj. Na prvním mezičase jsem byla šestá, ale během prvního seběhu přišly problémy se žaludkem a také dvakrát lehce podvrtnutý kotník. Nakonec jsem do cíle doběhla osmá a zvládla jsem všechny překážky, což mě těšilo nejvíc," usmívala se Martina Pavlíková a pokračovala: "V tom vedru se mi žádné trestné angličáky dělat nechtělo. Na pátou holku jsem ztratila dvě minuty. Ty jsou pro mě motivací do příštího roku."