Závodníků ale moc nedorazilo. „Mohlo jich být více. Dorazilo necelých dvacet triatlonistů,“ spočítal organizátor Michal Vavák z Clubu Deportivo. „Nevím, čím to bylo. Velký rybník byl, i dle mé zkušenosti, relativně teplý. Možná na tom měl vinu i Covid-19. Loni jsme měli pětatřicet závodníků. Úbytek je znát. Je to škoda, protože počasí přálo.“

Poprvé měl Club Deportivo Kutná Hora své zázemí v Pivovaru Malešov. „Změna se líbila. Obzvlášť se líbila běžecká trať, která byla úplně nová. Máme jen pozitivní ohlasy. Možná někomu chyběla voda, že se hned po závodě nemohl jít osvěžit do rybníka, ale možnost mít zázemí a hospodu závodníci spíše ocenili,“ uvedl Vavák.

Vítězem se stal kutnohorský OCR a crossfitový závodník, bývalý cyklista Tomáš Tvrdík. „Nebylo jasné, kdo dorazí. Tomáš je nabušený, ale určitě nevyplaval z vody jako první. Dokonce byl za mnou, ale prostě ukázal sílu na cyklistické a běžecké trati, což rozhodlo,“ uznal Michal Vavák a dodal: „Vím, že neměl luxusní náskok. Musel si svou pozici hlídat. Vybíhal první a náskok udržel. Zadarmo to ale neměl.“

„Nejvíce jsem se bál plavání,“ přiznal vítěz závodu Tomáš Tvrdík. „Bójka byla fakt hodně daleko. Až u skal. Doufal jsem, že se neutopím, ale kupodivu jsem se udržel asi v půli startovního pole a z vody sem vylezl těsně za Michalem Vavákem.“

Na kole se pak dostal do čela závodu. To je Tvrdíkova silná disciplína: „Než jsme dojeli na Maxovnu už jsem byl první. Jeden soupeř se za mě na chvilku zavěsil, ale jak jsme vjeli do terénu, začal ztrácet. Na Sionu už jsem byl sám a drtil to, abych si do běžecké části přivezl, co největší náskok. A trochu jsem to přepískl, protože po pěti stech metrech běhu se začaly ozývat křeče jak v pravém, tak levém stehně. Bojoval jsem s nimi, snažil se co nejvíce běžet ze špiček, ale i tak jsem jednou musel zastavit a stehna trochu protáhnout a promačkat. Poslední úsek na slunci mezi poli byl totální očistec. Horko, křeče, tepovka. Když už jsem sbíhal zpět do Malešova, věděl jsem, že už mám výhru v kapse. Přes cílovou pásku jsem doslova prokulhal.“

„Díky všem soupeřům, kteří mě donutili se ztrestat, jako už dlouho ne, a hlavně díky pořadatelům, že nám tu možnost dali,“ vzkázal ještě Tomáš Tvrdík.

TOP muži a ženy 2021



1. Tomáš Tvrdík – 1:17:00

2. Ondřej Pařík – 1:17:40

3. Jan Pařík – 1:18:10



1. Pavla Paříková – 1:39:10

2. Helena Vaváková – 1:56:08