Akce bude rozdělená na dvě části, první dopolední částí jsou oficiální závody žáků, dorostu i dospělých v rámci českého poháru, takže lze očekávat účast plavců z celé republiky. Po vyhlášení výsledků od 13.30 hodin pak bude plavání pro veřejnost na 500 metrů, jeden kilometr nebo i pět kilometrů.

Jak sám potvrdil, mezi plavci bude i starosta města Michael Kašpar. „Slíbil jsem to našim židovským přátelům, kteří se obvykle podílí na organizaci akce, ale letos do Kolína kvůli koronaviru nepřijedou. Za mladých let jsem sedm let závodně plaval, takže to snad uplavu,“ smál se. „A v Labi jsem ještě neplaval,“ dodal.

Plavecký memoriál je pojmenovaný podle dívky z Kolína, která přežila holocaust. Akce začne v 10 hodin u Kmochova ostrova, přijít si zaplavat nebo se jen podívat může kdokoli z obyvatel Kolína či okolí, vstup je pro veřejnost zdarma.