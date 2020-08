Volejbalisté Kutné Hory zakončili soustředění turnajem dětí s rodiči, přičemž některé páry bojovaly pouze v dětském složení. Turnaj byl plný zvratů, emocí, radosti i slziček. To všechno ke sportu patří.

Turnaj v plážovém volejbale rodičů s dětmi na závěr soustředění kutnohorského oddílu. | Foto: Ivan Hradec

„Chválíme všechny děti za to, jak bojovaly a nenechaly soupeři žádný balón zadarmo. Děkujeme i rodičům za to, že se postavili po boku svých potomků v tak technicky náročném sportu. Velkou pozornost si zaslouží dvojice Daniela s Eliškou, které byly nejvýše postaveným párem bez dospělého parťáka. I když to čtvrté místo holky trochu zamrzelo, tak věříme, že s odstupem si uvědomí, jak vysoko se v tak velké konkurenci probojovaly,“ napsali volejbalisté na svém Facebooku.