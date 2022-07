Ne, pro Karolínu Plíškovou to zatím není optimální sezona. Po zlomenině ruky se rodačka z Loun herně i výsledkově hledá, vše vyvrcholilo na Wimbledonu, kde Plíšková po loňské finálové účasti vypadla už ve 2. kole s Britkou Katie Boulterovou.

Bouzková v žebříčku polepšila o pět míst, Plíšková vypadla z elitní desítky

Po novém vydání ženského žebříčku WTA třicetiletá tenistka vypadla z elitní desítky na patnácté místo, což bylo pomyslnou kapkou – Plíšková se rozloučila se svým trenérem Saschou Bajinem. „Se Saschou jsme na začátku vyzkoušeli novou filozofii tenisu. Snažili jsme se do mé hry přidat několik nových prvků a vím, že to celé zafungovalo velmi dobře. Celkově to bylo skvělých 20 měsíců s několika vzestupy a pády. Nejpamátnějším okamžikem naší společné cesty pak byla chvíle, kdy jsem si po pěti letech zase zahrála grandslamové finále. Sascha mě hodně naučil a chci mu poděkovat za všechny ty měsíce dřiny, podpory a obětavosti,“ řekla Plíšková.

Bajin vydržel po Vaňkovi nejdéle

Pro 186 centimetrů vytáhlou tenistku, která má založenou hru na tvrdém servisu a agresivní hře od základní čáry, není výměna trenéra žádnou novinkou. Během své nejslavnější části kariéry totiž za osm let vystřídala celkem devětkrát trenéra.

Vůbec nejdéle na horkém křesle po boku Plíškové vydržel Jiří Vaněk. Dva a půl roku úspěšné spolupráce vyvrcholilo až finálovou účastí na US Open v roku 2016. Druhým nejdéle sloužícím trenérem se stal právě Bajin, který v minulosti vedl například Serenu Williamsovou či Naomi Ósakaovou. „Bylo mi velkou ctí a potěšením pracovat s Kájou. Je mi líto, že jsem jí nemohl pomoci více, ale jsem velmi vděčný za to, že jsem ji mohl připravovat a poznat ji také o něco více jako člověka. V její profesi i v životě jí přeji jen to nejlepší,“ rozloučil se německý trenér.

Plíšková čeká na titul ve dvouhře WTA od ledna roku 2020, vítězka 16 turnajů má v plánu oznámit jméno nového trenéra během příštího týdne. Důležitým faktorem ve výběru nového trenéra určitě bude jeho určitá přizpůsobivost. Snažit se bývalou světovou jedničku překopávat svůj herní styl by totiž ze zkušenosti minulých trenérů nemuselo vytvářet úplně nejlepší atmosféru. Otázkou také zůstává, jestli jsou časté výměny trenéry tím klíčovým faktorem, který by mohl Plíškovou dovést k vytouženému grandslamu.

I z případu fotbalové Sparty z let minulých je vidět, že časté změny trenérů nemusí vždycky přinést tolik kýžené výsledky.