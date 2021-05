Původně mělo Česko hostit čtyřčlennou skupinu, ze které její vítěz postoupí na závěrečný šampionát, nakonec ale i zde budou změny – Gruzie se k výběru Nizozemska a Belgie nakonec nepřipojí kvůli pozitivním případům na covid-19. O jedno postupové místo si to tak rozdají jen tři týmy.

Původní plán na organizaci kvalifikace byl jasný – pomoci českým hráčům ve skvělém domácím prostředí, jaké v hale Klimeška vždy panovalo, dostat se na ME. Nakonec se ale diváci do kutnohorské haly vinou epidemiologické situace nedostanou, navíc los přisoudil výběru Jiřího Zacha do skupiny velkého favorita na vítězství vůbec v celém turnaji – Belgii. Fanoušci českého týmu však o volejbal úplně nepřijdou – všechna utkání budou moci sledovat živě na Youtube kanálu Českého volejbalového svazu.

Přehled utkání:

PÁ 7. května, 17.00 h.: Belgie - Nizozemsko (živě)

SO 8. května, 17.00 h.: Česko - Nizozemsko (živě)

NE 9. května, 17.00 h.: Česko - Belgie (živě)

Vyvrcholení celého turnaje by šlo předpokládat i jako boj o první místo ve skupině – Belgie bude zřejmě největším favoritem na postup z prvního místa. K postupu na evropský šampionát ale může vést i druhé ze skupiny, proto bude důležitý každý set, dokonce i míče mohou rozhodovat.

Během uplynulých tří týdnů má za sebou výběr do 17 let za sebou přátelská utkání proti českým extraligovým týmům, jako hlavní opory se prezentoval kapitán, smečař Matěj Pastrňák a univerzál Tomáš Brichta. V Kutné Hoře striktně dodržují volejbalisté proticovidová opatření a v tzv. „bublině“ jim zdraví drží. Všechny hráče čeká před turnajem ještě jedno testování a v pátek od 17 hodin to může začít.