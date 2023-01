Podle organizátora akce Josefa Straky se vyjížďky zúčastnilo více než pět desítek cyklistů, a to bez rozdílu barvy stáje, i jak zdatní jsou. „Je to hlavně o tom setkání lidí, kteří si podají ruce a popřejí si, zhodnotí uplynulou sezonu, kolik toho najeli a tak dále,“ řekl Josef Straka a dodal, že letošní vyjížďka byla určitě nejlepší co se týče počasí.