Zatím si však podle očekávání nejcennější medaile odnesli hráči ze severských zemí, především z Finska a Švédska.

Věkové omezení v discgolfu nenajdete. Na jedné straně se objevili hráči nad 60 let, a dokonce 65 let, a na druhé straně bylo možné obdivovat akčnost a energii mládí v kategorii do 19 let.

Nejzajímavější a jistě nejsledovanější byla kategorie Open, ve které mělo Česko největší zastoupení. Přestože se vítězem stal teprve dvacetiletý Fin Niklas Anttila, blahopřání patří hlavně Jakubu Semerádovi, který byl od bronzové medaile jen o pouhý hod, a Bohdanu Bílkovi, na tomto turnaji českému druhému nejlepšímu hráči.

Poděkování však patří všem více než třem stovkám hráčů ze skoro třiceti zemí za skvělou reprezentaci i padesátce pořadatelů a dobrovolníků. Turnaj byl organizován pod záštitou České asociace discgolfu.