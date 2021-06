„Když jsem viděl finální verze, rozbrečel jsem se jak malej kluk. Je to hodně osobní a emotivní,“ uvedl Podmol, který při této příležitosti zároveň oznámil, že pojede Dakar 2022 bez asistence.

Dokument plný silných momentů vznikal několik let a bude se promítat v rámci besedních show po celé republice. Stojí za ním režisér a kameraman v jedné osobě Vladislav Zeman. „Některé záběry z filmu jsem ani já nikdy předtím neviděl, neviděla je ani moje máma, muselo to pro ni hodně emotivní. Také jsem jí proto radil, ať si vezme aspoň tři Rohypnoly. Jsem moc rád, že tu je také,“ prohlásil Podmol na středečním křtu, na němž se mj. objevily také osobnosti ze světa silných motorů, například Tomáš Enge, Filip Salač či zpěvačka a závodnice Olga Lounová.

„Poprvé jsem se s Liborem viděl v roce 2017. Tehdy se Dakaru účastnil jako divák a v televizi mluvil o tom, že by na něm rád sám závodil. Sháněl lidi a sponzory, kteří by mu na Dakar pomohli. Napsal jsem mu, že bych tu jeho cestu mohl zdokumentovat. Dali jsme to dohromady a teď tu stojíme na premiéře,“ povídal Ladis Zeman. Nejsložitější prý pro něj bylo natáčení přímo na Dakaru v Saudské Arábii. „Nebylo možné se tam pohybovat po vlastní ose. A navíc jsem se tam nestaral jen o film, ale musel jsem Liborovi pomáhat jako člen týmu. Chystat různé věci, snídaně, dělat masáže. Natáčení byla jen část mých úkolů,“ vzpomínal Zeman.

S kamerou se vydal i v dubnu 2019 do mnichovské nemocnice, kde Podmola operovali po pádu na mistrovství světa, při němž si vážně zlomil obě nohy. „Prodělal jsem tehdy své největší zranění. Ládík za mnou přijel, když jsem byl ještě sešroubovanej. Zaznamenal vlastně moje první emoce po pádu. Když jsem poprvé viděl, co jsem mu říkal, tak si myslím, že jsem byl ještě trošku pod práškama,“ smál se Podmol.

Pojede v kategorii Malle Moto

Jak se v hlavní roli cítil? „Můj úkol byl se snažit ten dvouletý cyklus žít tak, aby bylo co zaznamenávat a myslím, že se nám to povedlo. Dobré bylo, že vlastně celý tým včetně mě byl na Dakaru poprvé. Ta surovost je tam hodně cítit. Jsem rád, že jsme taky vytvořili takový památník mého táty a máme ho na nějaké platformě. Je to pro mě citovka,“ řekl Podmol.

Přestože ho letošní dakarské premiéra hodně bolela, rozhodl se, že se nástrahám slavné rallye postaví znovu. „Přitom jsem čtvrtý den na Dakaru volal ženě, že už tam nikdy nepojedu a jestli si to rozmyslím, ať mi vezme pas a zamkne kreditky. Ještě tam ale mám co říct. Chtěl bych startovat v té nejdrsnější disciplíně Malle Moto. Poprvé jsem to dojel s týmem, teď to chci dokázat i sám. Všechno si tam budu muset udělat a opravit jen já. Bude to náročný, ale vím, že se dokážu připravit fyzicky určitě mnohem lépe,“ dodal si Podmol, který v letošním ročníku skončil na 31. místě.

Libor Podmol: Cesta je cíl

9.7. Dvůr Perlová voda

17.7. Vlašim

23.7. Brno

31.7. Jičín

5.8. Děčín

6.8. Valašské Meziříčí

18.8. Plzeň

27.8. Praha