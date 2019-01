Zruč nad Sázavou - Kdo si chtěl najít v poslední srpnovou sobotu čas na zručský sport, mohl využít hned několika příležitostí. Jednou z nich byl i turnaj mužů v házené O putovní pohár pracujících, kterého se zúčastnily tři celky z regionálních soutěží a čtyři celky z druhé ligy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Jak léta jdou, přibývají na putovním poháru stále nová jména vítězů tohoto tradičního turnaje. Padesátým pátým celkem zapsaným na podstavec poháru bude Loko České Budějovice. Jedním z mála celků, které dokázaly vítěze turnaje potrápit, byla pořadatelská Zruč, která v průběhu zápasu vedla až o čtyři branky. Ukvapenou hrou v závěru však přišla nejen o vítězství, ale nakonec i o velice cenou remízu. Je na místě připomenout, že celek Budějovic po dlouhá léta trénoval člověk s kořeny ze Zruče, Karel Tomáš. Předloňský vítěz HC Kolín se letos musel spokojit s druhým místem, když o body přišel pouze s celkovým vítězem turnaje a se zručským celkem. Třetí místo s jednobodovým odstupem za Kolínem obsadil vítěz z roku 2006 TJ Tatran Brno Bohunice.

Je zajímavé sledovat, jak celky postupně procházejí turnajem. Od umístění na chvostu se v průběhu času posouvají na přední místa a poté postupně uvolňují místo dalším toho času lepším soupeřům. Tento trend, daný především obměnou hráčského kádru, aktuálně trápí i zručský celek.

V zápasech 1x25 minut se zručskému celku dařilo takto: Zruč – Lokomotiva Vršovice 11:9, Zruč - Sokol Vršovice 10:15, Zruč – Ledeč 12:17, Zruč – Brno Bohunice 8 – 11, Zruč – České Budějovice 8:9, Zruč – Kolín 9:9. Celkem tyto výsledky nestačili na lepší než 6. místo.

Střelci a sestava Zruče: M. Felis 13, Böhm 9, Vrzáček 8, Řimnáč 5, Hejl 5, Příhoda 5, Kaplan 4, Roub 3, D. Hornát 3, Quiersfeld 2, Černý 1, D. Korel, J. Hornát, Netolický, v bráně T. Korel a Vodrážka.

Nejlepší střelec turnaje Petr Štětina z Českých Budějovic zatížil konto soupeřů dvaadvaceti brankami. Zruči vstřelil díky výborné obraně pouze 2 góly.

„Přesto že 6. místo není umístěním, kterým bychom se chtěli chlubit, průběh turnaje předznamenal, že by se nápis „TJ Jiskra Zruč nad Sázavou“ v řádu několika let mohl opět objevit na poháru. Bude k tomu potřeba, aby si naši druholigoví mladší dorostenci udrželi výkonnost a za čas posílili celek mužů, straší dorostenci do zápasů za muže nastupovali s větší odvahou a převzali na sebe zodpovědnost za úspěch týmu a čerství muži přijali novou taktiku ve hře, která je dána tím, že aktuálně nejsou v celku dvoumetrové spojky. Závěrem dovolte abychom pozdravili věrné fanoušky, kteří možná v roce 1954 fandili z balkonu Společenského domu nebo si osobně ničili kecky na pískovišti před ním na prvním ročníku tohoto turnaje. Na hřišti jsme rádi viděli Karla a Ludvu Kotkovi, Josefa Davida, Milana Korela, Jana Havla a možná jsme přehlédli některé další,“ řekl po turnaji za zručský celek Pavel Vrzáček.

Zdroj: Pavel Vrzáček